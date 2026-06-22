¿Deportación? Los castigos que podría tener hondureño detenido por usar dron en el Mundial

Las autoridades estadounidenses señalaron que, para realizar un vuelo legal dentro de esa zona restringida, el operador debía cumplir con diversos requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación (FAA), entre ellos registrar el dron, contar con una licencia vigente de piloto bajo la normativa Parte 107 o disponer de un Certificado de Exención o Autorización que permitiera la operación del equipo.