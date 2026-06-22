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Hijo mata a su madre en altercado doméstico en Bluffton, Carolina del Sur

La víctima soñaba con regresar a México; su otro hijo solicita ayuda a través de GoFundMe para llevar sus restos a su tierra natal por última vez

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 14:53
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En los últimos días, una mujer de 50 años, que fue identificada como Elisa Palacios, perdió la vida a manos de uno de sus hijos en un complejo de apartamentos ubicado en la localidad de Bluffton, en Carolina del Sur, Estados Unidos, causando consternación. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.

Foto: cortesía redes sociales
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El reporte preliminar, indica que los hechos se registraron el pasado 16 de junio, al filo de las 2:00 de la tarde. Vecinos de los apartamentos Vista View reportaron un altercado familiar ante las autoridades policiales.

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Ante la alerta, agentes policiales llegaron al lugar donde encontraron la terrible escena: Elisa Palacios, de origen mexicano, con heridas de arma blanca en varias partes de su cuerpo.

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La mujer de 50 años fue auxiliada y trasladada de inmediato hacia un centro asistencial para que recibiera atención médica, sin embargo, no logró sobrevivir a las heridas y pereció poco después, según manifestó ante los medios el jefe de policía, Michael Bowers.

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El agresor identificado como Bryan Stacey Palacios, de 21 años de edad, también resultó herido. Fue llevado al hospital para que también recibiera atención médica antes de ser puesto bajo custodia.

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Según la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, Bryan Stacey Palacios fue arrestado formalmente y trasladado hacia el Centro de Detención del Condado de Beaufort, donde permanece recluido mientras avanza en proceso de investigación.

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Las autoridades continúan indagando para determinar qué fue lo que desencadenó esta tragedia familiar.

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Mientras el caso avanza, la familia de Elisa se encuentra devastada por su muerte. Steven Palacios, el otro hijo de la víctima, abrió una recaudación a través de la página GoFundMe para poder reunir fondos y trasladar los restos mortales de su madre a México, país al que añoraba volver algún día.

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"Mi mamá fue una gran madre. Hizo todo lo posible por prepararnos a mi hermano y a mí para la vida. Madre soltera contra el mundo, nos mimó y nos hizo felices cuando éramos pequeños, pero también sabía cómo criarnos", escribió Steven en la descripción de la solicitud, adjunto a varias fotografías junto a su madre en vida.

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El joven manifestó que ambos tenían planes de viajar a México, con la finalidad de que Elisa se reencontrara con sus raíces, un sueño que quedó truncado por el violento ataque.

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"Con el corazón apesadumbrado, les pido, por favor, que donen para que pueda ver su tierra natal una última vez", agregó Steven. Hasta el corte de esta nota se había logrado recaudar poco más de cuatro mil dólares estadounidenses de un total de 16,000 que la familia espera recaudar.

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Familiares, amigos y conocidos de Elisa esperan que las autoridades concluyan con la investigación y dejen caer todo el peso de la ley sobre el responsable del crimen.

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