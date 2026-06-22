Adolescente roba miles de dólares a sus padres para donar a streamers en China

El caso ocurrido en una aldea de Tseung Kwan, Hong Kong, ha generado una amplia discusión sobre la regulación de las donaciones en plataformas digitales. Actualmente, en China continental, los menores de entre 8 y 16 años necesitan autorización de sus padres para realizar donaciones en línea, mientras que los menores de 8 años tienen esta práctica totalmente prohibida. La situación también ha reavivado las preocupaciones sobre la influencia de los streamers y los riesgos de la adicción digital entre adolescentes.