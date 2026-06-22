Adolescente roba miles de dólares a sus padres para donar a streamers en China

Un caso ocurrido en China ha encendido las alarmas sobre los peligros que puede generar el fanatismo hacia creadores de contenido, luego de que una adolescente de 13 años desarrollara una fuerte dependencia hacia varios streamers a los que seguía constantemente. Aquí los detalles.
La adolescente, identificada únicamente por su apellido Yao, pasaba gran parte de su tiempo en Xiaohongshu, conocida como "Librito Rojo", una de las plataformas digitales más populares de China. Con el paso de los meses, su interés por los transmisores se transformó en una necesidad constante de apoyarlos económicamente.
Para conseguir dinero, la menor comenzó tomando pequeñas cantidades de efectivo de sus padres sin que estos lo notaran. Lo que inicialmente parecían sustracciones menores fue aumentando progresivamente conforme crecía su deseo de realizar más donaciones a sus creadores favoritos.
La adolescente sabía que sus padres guardaban dinero y objetos de valor en una caja fuerte dentro de la vivienda. Aprovechando momentos de descuido, tomaba la llave que su madre guardaba en su bolso y accedía al contenido sin despertar sospechas.
Una vez obtenía el dinero, la joven recargaba el saldo digital de su cuenta en la plataforma. Posteriormente, utilizaba esos fondos para enviar "propinas", regalos virtuales y otras formas de apoyo económico a los streamers durante sus transmisiones en vivo.
Entre abril y junio, la menor mantuvo este esquema de robos de manera constante. Durante ese período logró extraer importantes cantidades de dinero de la caja fuerte familiar sin ser descubierta completamente, acumulando pérdidas cada vez mayores para sus padres.
Según las investigaciones, las pérdidas ascendieron a unos 380,000 yuanes, equivalentes a más de 57,000 dólares. La cifra incluía tanto dinero en efectivo como otros bienes de valor que habían desaparecido de la caja fuerte.
Alarmada por las pérdidas, la madre de la adolescente, de apellido Zhai y 47 años de edad, presentó una denuncia ante las autoridades de Hong Kong. Tras iniciar las investigaciones, la Policía localizó a la menor y procedió a detenerla en su residencia.
El caso ocurrido en una aldea de Tseung Kwan, Hong Kong, ha generado una amplia discusión sobre la regulación de las donaciones en plataformas digitales. Actualmente, en China continental, los menores de entre 8 y 16 años necesitan autorización de sus padres para realizar donaciones en línea, mientras que los menores de 8 años tienen esta práctica totalmente prohibida. La situación también ha reavivado las preocupaciones sobre la influencia de los streamers y los riesgos de la adicción digital entre adolescentes.