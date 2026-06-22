Hallan muertos a tres hondureños por monóxido de carbono en Phelps, Missouri

Phelps, Estados Unidos.- Al menos tres hondureños fueron preliminarmente identificados entre las víctimas de un caso de intoxicación masiva con monóxido de carbono en Village Circle de Phelps, Missouri, medio oeste de Estados Unidos.

Las víctimas, cuyos nombres no han sido confirmados por las autoridades hasta que logren contactar a los familiares, fueron ubicados en un dúplex (viviendas conectadas y que comparten accesos).

De acuerdo al reporto de las autoridades locales, recibieron una alerta de que algo podría estar pasando en la residencia pues no se había notado ningún movimiento en la casa desde días atrás.