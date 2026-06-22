Hallan muertos a tres hondureños por monóxido de carbono en Phelps, Missouri

Phelps, Estados Unidos.- Al menos tres hondureños fueron preliminarmente identificados entre las víctimas de un caso de intoxicación masiva con monóxido de carbono en Village Circle de Phelps, Missouri, medio oeste de Estados Unidos.
Las víctimas, cuyos nombres no han sido confirmados por las autoridades hasta que logren contactar a los familiares, fueron ubicados en un dúplex (viviendas conectadas y que comparten accesos).
De acuerdo al reporto de las autoridades locales, recibieron una alerta de que algo podría estar pasando en la residencia pues no se había notado ningún movimiento en la casa desde días atrás.
Al acudir al domicilio, a eso de las 5:30 de la mañana encontraron las primeras víctimas, cinco cuerpos estaban dentro de uno de los apartamentos, mientras que en el de la par fueron encontrados dos personas con signos de intoxicación pero todavía con vida.
Los sobrevivientes tuvieron que ser trasladados a bordo de un helicóptero ambulancia debido a la gravedad de su estado. Asimismo, se reportó que uno de los oficiales que acudió al reporte de alerta resultó también intoxicado.
La investigación continúa abierta hasta esclarecer cómo ocurrieron las muertes.