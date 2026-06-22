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Hallan muertos a tres hondureños por monóxido de carbono en Phelps, Missouri

Junto a los hondureños fueron encontradas otras dos personas sin vida, además de dos lesionados; las autoridades investigan una fuga de monóxido de cárbono en la residencia

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 14:03
Hallan muertos a tres hondureños por monóxido de carbono en Phelps, Missouri

Cinco cuerpos fueron encontrados en una de las residencias y en la otra los dos intoxicados aún con signos vitales pero en condición grave.

 Captura de video.

Phelps, Estados Unidos.- Al menos tres hondureños fueron preliminarmente identificados entre las víctimas de un caso de intoxicación masiva con monóxido de carbono en Village Circle de Phelps, Missouri, medio oeste de Estados Unidos.

Las víctimas, cuyos nombres no han sido confirmados por las autoridades hasta que logren contactar a los familiares, fueron ubicados en un dúplex (viviendas conectadas y que comparten accesos).

De acuerdo al reporto de las autoridades locales, recibieron una alerta de que algo podría estar pasando en la residencia pues no se había notado ningún movimiento en la casa desde días atrás.

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Al acudir al domicilio, a eso de las 5:30 de la mañana encontraron las primeras víctimas, cinco cuerpos estaban dentro de uno de los apartamentos, mientras que en el de la par fueron encontrados dos personas con signos de intoxicación pero todavía con vida.

Los sobrevivientes tuvieron que ser trasladados a bordo de un helicóptero ambulancia debido a la gravedad de su estado. Asimismo, se reportó que uno de los oficiales que acudió al reporte de alerta resultó también intoxicado.

La investigación continúa abierta hasta esclarecer cómo ocurrieron las muertes.

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Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

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