“Vinieron a traerla, me pudo el coraje y la embestí”: Jorge Cruz, acusado de matar a hondureña

Autoridades de Denver, Colorado, mantienen la búsqueda para dar con el paradero de Jorge Ignacio Cruz Pérez, un joven señalado como sospechoso de la muerte de su pareja, la hondureña Andrea Molina. Esto fue lo que confesó:
El Departamento de Policía de Denver emitió una alerta a la comunidad solicitando información que permita dar con el paradero de Jorge Cruz, por el caso de la muerte de su pareja.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió la madrugada del 7 de junio, en la cuadra 500 de South Federal Boulevard, alrededor de las 4:00 de la mañana.
Las investigaciones indican que Jorge conducía un sedán blanco y habría impactado de forma intencional una motocicleta en la que viajaban dos personas.
Se trataba de su pareja y otra persona, quien resultó con heridas de gravedad. Se desconoce la identidad de su acompañante.
Los investigadores señalaron a Jorge Ignacio Cruz Pérez como sospechoso en el caso y desde entonces se desconoce su ubicación, por lo que la Policía continúa realizando operativos y recopilando información para encontrarlo.
Declaraciones brindadas por la madre de Andrea aseguran que, luego de conocer la muerte de su hija, se comunicó con el joven para preguntarle qué había ocurrido y reveló lo que hizo.
“Es que vinieron a traerla, yo me molesté, me pudo el coraje y la embestí con el carro”, respondió el joven.
La Policía de Denver ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del joven que se comunique de inmediato con Metro Denver Crime Stoppers.
La muerte de Andrea Molina ha generado conmoción entre la comunidad hondureña en Colorado, que pide a las autoridades logren ubicar al sospechoso para que responda ante la justicia.