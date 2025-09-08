¿Quiénes son los cinco hondureños deportados de EE UU y cuáles son los delitos?

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), interceptó a cinco ciudadanos hondureños deportados desde Estados Unidos que intentaban ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. ¿Quiénes son y cuáles son los delitos?
La acción fue junto a la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), junto al Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET). Un hombre de 46 años fue detenido por quebrantamiento de condena, delito que implica incumplir las condiciones impuestas por un tribunal.
El segundo hondureño, de 42 años, es originario de Santa María del Real, Olancho, requerido por homicidio según orden del 31 de agosto de 2020 del Juzgado de Letras Seccional Judicial de Francisco Morazán.
El tercero de 26 años de San Rafael, Lempira, fue detenido por apropiación indebida en perjuicio de una gasolinera en La Iguala. La orden judicial data del 2 de mayo de 2022 y fue emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Lepaera.
El hondureño residente en El Triunfo, Choluteca, de 35 años de edad, enfrenta cargos por robo con violencia e intimidación continuada contra una mujer, según orden emitida el 9 de septiembre de 2022 por el Juzgado de Letras Seccional Judicial de Choluteca.
Por otro lado, entre otros detenidos por el ICE, Nueva Orleans confirmó la deportación de Francisco Marbin Funez Lobo, ciudadano hondureño con historial criminal por agresiones sexuales contra un menor de edad.
También se reportó la captura de Edwin Pinto Trejo, de 28 años. El detenido tiene una condena por agresión y enfrenta cargos pendientes por asesinato, secuestro y agresión.
Erick Pérez Zacarias, inmigrante indocumentado de 26 años, escapó de los agentes el pasado 31 de agosto durante un operativo de arresto.
Entre otros detenidos está Carlos Estrada, alias “Kiko”, originario de Sulaco, Yoro, en Honduras, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras ser hallado culpable de un atroz asesinato ocurrido en diciembre de 2023 en la ciudad de Dallas, Texas.
Un hondureño de 33 años fue incluido en la lista de los “10 inmigrantes ilegales más buscados” por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), acusado de múltiples delitos graves, entre ellos secuestro agravado, agresión sexual y tráfico de personas.
Finalmente, Francisco Javier García Bautista, de 36 años, fue detenido en Carolina del Norte luego de ser sorprendido conduciendo un vehículo con un foco delantero dañado y sin licencia de conducir.