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"No vas a ganar", la llamada que recibió Kennia Mondragón antes de la gala de Miss Honduras Universo

Kennia Mondragón respondió a las críticas por su físico y recordó la llamada en la que le dijeron que no ganaría

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 12:31
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Terminado el Miss Honduras Universo 2026, con un Top 7 bajo el brazo, Kennia Mondragón fue entrevistada tras el evento y dejó unas declaraciones que ya circulan entre los seguidores del certamen.

 Fotos: Yoseph Amaya | EL HERALDO
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En la conversación con Tengo Donde Podcast, la presentadora habló sobre la presión física que soportó durante meses y sobre una llamada telefónica que, según confesó, la marcó más que cualquier comentario en redes.

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"A mis compañeros que me apoyaron, muchas gracias. Y a la persona que me llamó y me dijo 'Kenia, no vas a ganar', le deseo lo mejor. Sus palabras realmente me llegaron al corazón porque era una persona que yo admiraba demasiado", dijo Mondragón, sin revelar la identidad de quien pronunció esa frase.

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La comunicadora recordó que su primer paso por un escenario de esta envergadura fue hace seis años, cuando se quedó a las puertas de la corona como segunda finalista.

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"Los tiempos cambian, las personas cambian, las candidatas son diferentes", resumió, antes de admitir que esta edición reunió a un grupo particularmente fuerte.

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Aun así, se marchó satisfecha. "Me voy muy contenta porque logré lo que yo quería, demostrar que sí se pueden hacer las cosas con disciplina, perseverancia y con amor a aquellos sueños que en algún momento los tuvimos".

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Cuando el entrevistador le preguntó qué le faltó para llegar a la corona, Mondragón optó por la discreción. "Tal vez prepararme más en pasarela. Hay muchos factores, no me gustaría mencionarlos porque yo digo algo y ya me funan, entonces prefiero reservarme los comentarios y seguir mejorando", respondió, dejando entrever que no descarta volver a intentarlo el próximo año.

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El tramo más comentado de la charla llegó cuando abordó las críticas por su físico, que la acompañaron desde el anuncio de su candidatura.

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"Mucha gente me decía 'Kenya, que está gorda, que Kenya, que Kenya'. Pero realmente eso es subjetivo. La belleza es subjetiva, la belleza es pasajera. Lo que realmente queda es cómo nosotros nos llegamos a desarrollar como personas", afirmó.

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Y remató con una frase que ya se replica en redes: "No es que estoy gorda, soy una mujer de curvas, soy esbelta, y eso no me hace ni más ni menos. Creo que quienes critican tal vez no tienen amor propio y ya basta del hate, de verdad".

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Mondragón también dejó un mensaje dirigido a quienes, según dijo, no todas las candidatas logran sobrellevar el escrutinio público con la misma entereza. "Gracias a Dios yo los puedo tolerar, pero otras chicas no", advirtió.

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Sobre lo que viene, adelantó un viaje a Nueva York y su intención de retomar el modelaje para marcas comerciales, una faceta que, según contó, redescubrió durante el proceso del certamen.

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Cerró la entrevista agradeciendo tanto a quienes la respaldaron como a quienes dudaron de ella. "Gracias a quienes no creyeron en mí y gracias a quienes sí confiaron en mí".

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