Tegucigalpa, Honduras.- Hoy Marco Antonio Solís "El Buki" tiene una cita con su público de Honduras, para recordar por qué la música romántica nunca pasa de moda.

El concierto que es parte de su gira Gratitud Tour 2026 , tendrá como escenario el Estadio Héctor "Chochi" Sosa de la Villa Olímpica de Tegucigalpa, y está previsto que inicie a las 9:30 de la noche, pero los portones del recinto deportivo se abrirán a partir de las 6:00 de la tarde.

Según informó la productora a cargo de la organización del show, E3 Live, se contemplan algunas medidas de seguridad que deberá atender.

Es así que no se acepta el ingreso con armas u objetos punzocortantes, tampoco podrá entrar con cigarrillos, vapes, encendedores ni drogas de cualquier tipo. También está prohibido ingresar con bolsos cuya dimensión supere los 30 centímetros, y no se permitirá el acceso con maquillaje y cosméticos.

Está prohibido el ingreso con bebidas y alimentos, y con cámaras profesionales y semiprofesionales. Los drones, paraguas, banderas o carteles de más de un metro, termos o vasos térmicos, tampoco estarán permitidos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Igualmente queda prohibido pararse en las sillas, se solicita respetar el asiento que le ha sido asignado.

Si como asistente al concierto incumple cualquiera de estas indicaciones, la organización se reserva el derecho de admisión y/o retiro de las personas que no las respeten.

Por lo que el llamado es a disfrutar de la música del artista mexicano respetando su espacio y el de los demás.