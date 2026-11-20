Tegucigalpa, Honduras.— A lo largo de sus 50 años de carrera, la música de Marco Antonio Solís ha trascendido fronteras. En la era de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, una de sus composiciones, "Navidad sin ti", vuelve a ganar protagonismo cada diciembre y se ha convertido en tema de publicaciones y memes en redes sociales. La canción, compuesta por Marco Antonio Solís e interpretada originalmente por Los Bukis en el álbum "Me volví a acordar de ti", publicado en 1986, es una de las melodías asociadas con la nostalgia durante las fiestas de fin de año. "Navidad sin ti" también cuenta con versiones posteriores, entre ellas una interpretada por Marco Antonio Solís como solista y otra de Fuerza Regida, banda de música regional mexicana.

En redes sociales, la canción suele acompañarse de imágenes del cantante con gorros y suéteres navideños, que preguntan a los internautas si ya puede empezar a sonar.

Contenido nostálgico

En una publicación de Infobae, el tema es descrito como una muestra de la capacidad de su autor para plasmar emociones humanas complejas. Esta interpretación ayuda a explicar por qué la canción conecta con personas que viven diciembre entre la celebración y el recuerdo de alguien ausente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El álbum que incluye la composición, realizado junto a su primo Joel Solís, contribuyó a consolidar a Los Bukis como una de las agrupaciones más queridas de México. Con el paso de los años, la melodía ha encontrado nuevos públicos y espacios de difusión en las plataformas digitales.

La canción aborda la tristeza de pasar las fiestas decembrinas sin la compañía de una persona amada. En uno de sus fragmentos más reconocidos, la voz del intérprete expresa: «Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad recuerdo el día en que te perdí...». Con millones de reproducciones en YouTube y presencia en plataformas como Spotify, «Navidad sin ti» mantiene su popularidad durante la temporada navideña. En redes sociales, sus versos dan lugar a distintas interpretaciones sobre la ausencia, la nostalgia y los recuerdos. Para algunas personas, la canción relata el duelo por una relación amorosa que terminó y evoca momentos compartidos que ahora forman parte del pasado. Para otras, representa la ausencia de un ser querido que ya no está, y ofrece una forma de expresar el dolor mientras se recuerda a esa persona.