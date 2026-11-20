Tegucigalpa, Honduras.- Docentes de Educación Técnica Profesional del nivel medio recibirán durante dos años capacitación en inteligencia artificial, impresión 3D y realidad virtual, como parte de un convenio suscrito entre la Secretaría de Educación (Seduc) y el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (Ihcieti). El acuerdo contempla un programa de formación presencial bajo el modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, por sus siglas en inglés), con el propósito de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a los procesos de enseñanza en los institutos técnicos del país. El ministro de Educación, José Darío Cruz, explicó que la capacitación estará enfocada en áreas como fabricación digital e impresión 3D, IA generativa y tecnologías de realidad virtual y aumentada.

En el área de fabricación digital, los profesores aprenderán a diseñar piezas mediante distintos programas, configurar y operar impresoras 3D y elaborar prototipos funcionales. El segundo componente estará relacionado con la inteligencia artificial. Los contenidos incluirán el uso de herramientas generativas, aprendizaje profundo, modelos de inferencia y automatización de procesos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La capacitación también abordará aspectos relacionados con la ética, la privacidad y la seguridad de la información, para promover el uso responsable de estas tecnologías en el ámbito educativo. En cuanto a las tecnologías inmersivas, los docentes recibirán formación para diseñar experiencias de realidad virtual, aumentada y mixta mediante una plataforma que permite desarrollar entornos digitales interactivos. Este componente incluirá conocimientos de modelado tridimensional, programación y configuración de espacios virtuales, que podrán utilizarse como recursos complementarios para la enseñanza técnica La formación en las diferentes áreas permitirá que los docentes desarrollen habilidades para utilizar estas herramientas en sus clases y trasladar los conocimientos a los estudiantes mediante actividades prácticas y proyectos de innovación.