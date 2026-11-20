Tegucigalpa, Honduras.-Un nuevo elemento salió a relucir durante la lectura del fallo contra los Delta Teams, acusados en el caso de la desaparición de Angie Peña: un número telefónico que mantuvo comunicación con la joven entre el 30 y el 31 de diciembre de 2021.
Tras la resolución judicial, en la que los integrantes de los Delta Teams fueron hallados culpables por los delitos de asociación para delinquir, el tribunal ordenó al Ministerio Público continuar las investigaciones relacionadas con ese abonado telefónico.
Los jueces señalaron que el número debe permanecer bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición de Angie Peña.
Por otra parte, durante la lectura del fallo también se conoció que William James Murdoch y Harold Joseph Green fueron absueltos de responsabilidad penal por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de la joven hondureña.
¿Qué le pasó a Angie Peña?
Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022, cuando disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en Roatán, Islas de la Bahía.
La joven salió a bordo de una moto acuática, conocida como jet ski, desde el sector de West Bay.
Sin embargo, nunca regresó al lugar donde permanecían sus familiares. Tras reportarse su desaparición, las autoridades hondureñas activaron operativos de búsqueda en diferentes sectores marítimos de Roatán y zonas aledañas.
Equipos de rescate y organismos de seguridad participaron en las labores para localizarla.
Posteriormente, la búsqueda se extendió a otras zonas del Caribe, luego de que localizaran la moto acuática que utilizaba Angie en las costas de Belice.
Junto con la moto acuática también encontraron uno de sus aretes. El hallazgo generó nuevas interrogantes sobre lo ocurrido y llevó a sus familiares a exigir que las autoridades investigaran la posibilidad de que la joven hubiera sido víctima de un hecho criminal.