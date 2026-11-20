Tegucigalpa, Honduras.-Un nuevo elemento salió a relucir durante la lectura del fallo contra los Delta Teams, acusados en el caso de la desaparición de Angie Peña: un número telefónico que mantuvo comunicación con la joven entre el 30 y el 31 de diciembre de 2021. Tras la resolución judicial, en la que los integrantes de los Delta Teams fueron hallados culpables por los delitos de asociación para delinquir, el tribunal ordenó al Ministerio Público continuar las investigaciones relacionadas con ese abonado telefónico.

Los jueces señalaron que el número debe permanecer bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición de Angie Peña. Por otra parte, durante la lectura del fallo también se conoció que William James Murdoch y Harold Joseph Green fueron absueltos de responsabilidad penal por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de la joven hondureña.

¿Qué le pasó a Angie Peña?

Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022, cuando disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en Roatán, Islas de la Bahía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La joven salió a bordo de una moto acuática, conocida como jet ski, desde el sector de West Bay.