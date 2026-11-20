Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional declaró culpables este 20 de noviembre a los cuatro imputados en el caso Delta Teams, por el delito de asociación para delinquir; sin embargo, fueron absueltos por el delito de trata de personas que incluía la desaparición de Angie Peña. Los cuatros son sindicados como integrantes de la estructura criminal transnacional que estaba señalada de estar vinculada con la desaparición de la joven hondureña. La resolución judicial determina la responsabilidad penal de los imputados Harold Joseph Green, William James Murdock, Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, por el delito de asociación para delinquir, pero no se encontró responsabilidad penal por el delito de trata de personas.

Como consecuencia de la resolución, los cuatro deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en los centros penales donde actualmente permanecen recluidos. El tribunal absolvió a William James Murdoch y Harold Joseph Green del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de Angie Peña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los jueces determinaron que las pruebas evacuadas durante el juicio oral y público fueron insuficientes para demostrar la participación de ambos acusados en ese delito. Por esa razón, ordenaron emitir las respectivas cartas de libertad definitiva únicamente por el cargo de trata de personas agravada. La resolución judicial establece que la responsabilidad penal de Murdoch y Green por asociación para delinquir se mantiene, pese a la absolución por el delito relacionado con Angie Peña.

Instan al MP investigar teléfono que mantenía contacto con Angie Peña

El tribunal también instruyó al Ministerio Público a continuar las investigaciones relacionadas con un número telefónico que mantuvo comunicación con la joven entre el 30 y el 31 de diciembre de 2021. Ese abonado telefónico fue señalado por los jueces como un elemento que debe seguir bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición. La audiencia se desarrolló en la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional, donde los jueces dieron a conocer su resolución de manera unánime. Mientras que la audiencia de individualización de la pena quedó programada para el próximo 9 de diciembre a la 1 de la tarde.