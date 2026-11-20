Agentes de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ejecutaron una captura en contra de Kensy Ivette García Torres, alias "La muñeca de la mafia", de 44 años, durante un allanamiento registrado este viernes 20 de noviembre en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula. ¿Por qué la capturaron de nuevo? Aquí los detalles.