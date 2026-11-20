Agentes de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ejecutaron una captura en contra de Kensy Ivette García Torres, alias "La muñeca de la mafia", de 44 años, durante un allanamiento registrado este viernes 20 de noviembre en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula. ¿Por qué la capturaron de nuevo? Aquí los detalles.
El Ministerio Público informó a través de un boletín oficial, que la nueva acusación gira en torno a un dictamen financiero que indica que García Torres habría registrado transaciones de dinero por una cantidad superior a los 30 millones de lempiras sin contar con un respaldo que acredite su procedencia lícita.
Para los investigadores, esos movimientos presentan incongruencias frente a sus ingresos declarados, por lo que fue aprehendida por las autoridades.
El caso no contó únicamente con información local, sino que también, gracias a un intercambio de información entre miembros de la ATIC e investigadores del Buró Ferderal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
En 2022, García Torres firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Miami tras admitir su participación entre 2018 y 2019 en un esquema que dio apariencia legal a más de 1.8 millones de dólares vinculados al narco.
Cabe recordar que fue aprehendida en marzo de 2022 en el aeropuerto de Miami. En agosto de 2022, la Corte del Distrito Sur de Florida la condenó a 37 meses de prisión en una cárcel de Alabama y 2 años de libertad condicional.
Tras cumplir con su pena, Kensy dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones a partir del 22 de octubre de 2024, y seguidamente fue deportada a Honduras.
No obstante, el pasado de la hondureña dejó huella en los registros del Ministerio Público. Las autoridades la identifican como socia de Fredy Donaldo Mármol Vallejo, un narcotraficante extraditado a Estados Unidos, y condenado por delitos de narcotráfico.
Durante esas acciones, las autoridades aseguraron 162 bienes muebles e inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y embarcaciones.
Según los reportes, entre 2021 y 2022, la FESCCO y la ATIC ejecutaron dos fases de la "Operación Maremoto" contra la estrutura de Mármol Vallecillo y sus colaboradores, entre los cuales figuraba García Torres.
Ahora, con la captura ejecutada en San Pedro Sula, el Ministerio Público busca que responda ante los tribunales por los más de 30 millones de lempiras, cuyo orígen permanece sin justificación.
Se prevé que "La muñeca de la mafia" sea presentada ante un juez con jurisdicción nacional próximamente para que responda ante los señalamientos de lavado de activos.