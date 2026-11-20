​​Tegucigalpa, Honduras.- Una científica hondureña presentó en las últimas horas una querella ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el viceministro de Salud, Ángel Midence, y otros tres ciudadanos por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

Además de Midence, las otras personas señaladas en la querella son Ronal Edilberto Romero Cruz, Mario Reniery Díaz López y Manuel de Jesús Ramos.

La acción legal fue interpuesta en representación de Mary Lorena Vallecillo Munguía, doctora en bioquímica con ciudadanía estadounidense y título de PhD, quien señala a los cuatro ciudadanos de realizar expresiones, imputaciones y difundir contenidos en internet y redes sociales en su contra.