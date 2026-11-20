Tegucigalpa, Honduras.- Una científica hondureña presentó en las últimas horas una querella ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el viceministro de Salud, Ángel Midence, y otros tres ciudadanos por los presuntos delitos de injuria y calumnia.
Además de Midence, las otras personas señaladas en la querella son Ronal Edilberto Romero Cruz, Mario Reniery Díaz López y Manuel de Jesús Ramos.
La acción legal fue interpuesta en representación de Mary Lorena Vallecillo Munguía, doctora en bioquímica con ciudadanía estadounidense y título de PhD, quien señala a los cuatro ciudadanos de realizar expresiones, imputaciones y difundir contenidos en internet y redes sociales en su contra.
De acuerdo con la denuncia presentada por la profesional, las expresiones y publicaciones atribuidas a los cuatro señalados habrían afectado su reputación y prestigio.
La querella fue recibida el jueves en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, donde se formalizó la acción legal contra los cuatro ciudadanos.
Hasta el momento, el viceministro de Salud no se ha pronunciado sobre la querella. Tampoco se conoce una reacción pública de los otros tres señalados.