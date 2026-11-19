Tegucigalpa, Honduras.- El puente peatonal que conectará los bulevares Suyapa y Centroamérica estaría terminado a finales de febrero de 2027, de acuerdo con la fecha prevista por las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). La construcción registra un avance del 69% y representa una inversión de 29.9 millones de lempiras, según los datos proporcionados por la institución. Actualmente, los trabajos incluyen el montaje de la pasarela metálica, una de las etapas de construcción de la estructura que permitirá el cruce de peatones entre ambos bulevares.

El puente tendrá una longitud de 130 metros y seis tramos sostenidos por siete pilastras. Su ubicación permitirá el acceso peatonal hacia el Centro Cívico Gubernamental (CCG) y el Hospital Escuela. Cabe destacar que, este punto es uno de los más transitados de la ciudad, por lo que la finalización del puente representará mayor seguridad para miles de capitalinos que actualmente deben cruzar la calle para llegar a sus destinos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pasarela tendrá protección contra el sol y la lluvia

El proyecto comenzó a finales de agosto de 2025, es decir, que ya tiene más de 15 meses en ejecución. De acuerdo con las autoridades, el diseño contempla una estructura metálica con lámina perforada para cubrir el recorrido, además de un entrepiso de concreto y una losa del mismo material. Además, incluye vigas metálicas y diafragmas como parte de los elementos estructurales de la pasarela.