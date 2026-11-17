Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 260 multas por reconexiones ilegales de agua potable aplicó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) durante octubre en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
De acuerdo con la institución, estas sanciones representaron ingresos por 96,427 lempiras, como parte de los operativos de supervisión que buscan detectar conexiones no autorizadas y manipulaciones del sistema de distribución.
Las multas por reconexiones ilegales o alteraciones del sistema sin autorización pueden alcanzar entre 5,000 y 10,000 lempiras cuando existe reincidencia.
Además de estas sanciones, el desperdicio de agua potable también figuró como una de las prácticas que fueron sancionadas durante el mes de octubre.
En este caso, las autoridades aplicaron dos sanciones por infracciones relacionadas con el desperdicio de agua y el uso de bombas conectadas irregularmente a la red. Estas representaron ingresos por 7,600 lempiras.
UMAPS mantendrá las multas por irregularidades
La institución aseguró que los operativos y la aplicación de sanciones continuarán durante los últimos meses del año, por lo que advirtió a los usuarios sobre las consecuencias de realizar conexiones o manipulaciones sin autorización.
Entre las prácticas que pueden generar sanciones se encuentran las reconexiones ilegales, la alteración de los sistemas de distribución y el desperdicio de agua potable.
Las autoridades también pidieron a los ciudadanos denunciar este tipo de irregularidades a través de la línea telefónica 100, habilitada para recibir reportes relacionados con el servicio.
Represas deben abastecer la capital hasta mayo de 2027
La aplicación de estas medidas ocurre después de una temporada marcada por la escasez de lluvias y la crisis hídrica que enfrentó el Distrito Central durante 2026.
Aunque las precipitaciones registradas en octubre permitieron recuperar parte de las reservas de agua, las autoridades advirtieron que los niveles almacenados deberán ser suficientes para abastecer a la población hasta mayo de 2027, cuando se espera el inicio de la próxima temporada lluviosa.
Es importante recordar que, actualmente, la represa Los Laureles se encuentra al 87.87% de su capacidad, mientras que La Concepción registra un almacenamiento del 42.31%.
Estos niveles mantienen la atención de las autoridades sobre el manejo de las reservas, debido a que todavía deben garantizar el suministro durante los próximos meses.
Por esa razón, la UMAPS mantiene los controles sobre las conexiones irregulares y el uso del recurso, mientras solicita a los abonados evitar el desperdicio y reportar cualquier manipulación no autorizada de la red.