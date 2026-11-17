Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 260 multas por reconexiones ilegales de agua potable aplicó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) durante octubre en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. De acuerdo con la institución, estas sanciones representaron ingresos por 96,427 lempiras, como parte de los operativos de supervisión que buscan detectar conexiones no autorizadas y manipulaciones del sistema de distribución. Las multas por reconexiones ilegales o alteraciones del sistema sin autorización pueden alcanzar entre 5,000 y 10,000 lempiras cuando existe reincidencia.

Además de estas sanciones, el desperdicio de agua potable también figuró como una de las prácticas que fueron sancionadas durante el mes de octubre. En este caso, las autoridades aplicaron dos sanciones por infracciones relacionadas con el desperdicio de agua y el uso de bombas conectadas irregularmente a la red. Estas representaron ingresos por 7,600 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

UMAPS mantendrá las multas por irregularidades

La institución aseguró que los operativos y la aplicación de sanciones continuarán durante los últimos meses del año, por lo que advirtió a los usuarios sobre las consecuencias de realizar conexiones o manipulaciones sin autorización. Entre las prácticas que pueden generar sanciones se encuentran las reconexiones ilegales, la alteración de los sistemas de distribución y el desperdicio de agua potable. Las autoridades también pidieron a los ciudadanos denunciar este tipo de irregularidades a través de la línea telefónica 100, habilitada para recibir reportes relacionados con el servicio.

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