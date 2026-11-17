Comayagüela, Honduras.- Un ciudadano de la residencial Centroamérica, ubicado al norte de la capital, fue denunciado este martes por sus vecinos al estar apoderándose de una área verde. El denunciado de su lado asegura que fue autorizado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El malestar surge luego de que el vecino en cuestión inició la construcción de una cisterna para su uso privado, pero no en su predio sino en una área que le corresponde a todos los vecinos. Adicionalmente, durante la ejecución de la obra ha dañado la tubería de otros 28 vecinos del bloque 24 y 26 sin hacerse responsable de la situación.

También es denunciado por obstrucción de la vía pública, ya que la zona que debería estar habilitada para estacionamiento de los vecinos del bloque es empleado por el denunciado como zona de descarga de material de construcción y tierra, afectando además el paso peatonal.

Los vecinos hacen un llamado urgente a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a aclarar la situación, pues del denunciado se ampara en que cuenta con permiso municipal para construir en área verde. Cabe señalar que el mismo ciudadano ha convertido su espacio de estacionamiento en un puesto de venta de comida y para compensar su parqueo, se ha apropiado de la calle y el estacionamiento de los demás residentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los vecinos lamentan que pese a que personal de la Alcaldía ya ha realizado inspecciones en el lugar, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida correctiva.