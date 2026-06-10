Denuncian uso de área verde como estacionamiento policial en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La utilización de un terreno ubicado en las cercanías de la colonia 21 de Febrero como estacionamiento para vehículos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha generado malestar entre vecinos y conductores que consideran que el espacio corresponde a un área verde de la capital.
Las denuncias llegaron a través de lectores de EL HERALDO, quienes cuestionan que patrullas, autobuses y otros vehículos permanezcan estacionados de forma permanente en el lugar sin que exista, según señalan, una intervención de las autoridades municipales.
“Hace tiempo que vengo viendo cómo el área verde de la colonia 21 de Febrero ha sido tomada como estacionamiento de la Policía de Tránsito. De hecho, tienen hasta vigilante. Tenemos que hacer algo”, denunció Alberto Melgar, ciudadano capitalino.
La situación ha provocado diversas reacciones entre residentes y conductores, quienes consideran contradictorio que una institución pública utilice un espacio que, de confirmarse su condición de área verde, debería mantenerse libre de ocupación.
“Ni la misma Policía predica con el ejemplo, ¿qué podemos esperar?”; “Como es un edificio de la Policía el que está enfrente, por eso no dicen nada los de la Alcaldía”; y “No veo multas ni nada, porque ellos sí pueden, pero uno no”, expresaron ciudadanos consultados por EL HERALDO.
Patrullas y buses ocupan el terreno
Durante un recorrido este rotativo constató la presencia de varias patrullas, autobuses de la DNVT y otros vehículos estacionados en un terreno ubicado sobre el bulevar Fuerzas Armadas, en el desvío hacia la colonia Mayangle.
Según los denunciantes, algunos de los automóviles particulares que permanecen en la zona también pertenecerían a personal vinculado a la institución policial. Sin embargo, esta información no pudo ser verificada de manera independiente.
El terreno permanece ocupado por decenas de vehículos estacionados a pocos metros de varios árboles sembrados en el lugar, una imagen que ha generado molestia entre los residentes de sectores cercanos.
Tránsito no respondió a las consultas
Con el objetivo de conocer la posición oficial sobre las denuncias, EL HERALDO intentó comunicarse con autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.
Sin embargo, pese a las consultas realizadas, hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo una respuesta oficial sobre el uso del terreno ni sobre la condición legal del espacio.
La Policía Municipal, por su parte, indicó que antes de determinar si existe una irregularidad es necesario establecer la condición legal del predio.
“Para definir que es área verde, primero hay que consultarlo con Catastro, porque muchas veces las personas dicen que es área verde pero tal vez ya hay una propiedad privada ahí, no se sabe”, explicó Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal.
Detalló que: “antes de poder definir si es área verde o privada hay que solicitarle a Catastro una inspección para que ellos verifiquen en el sistema de catastro de la Alcaldía si es un terreno ilícito”.
Mientras se realiza esa verificación, los vehículos ocupan el terreno señalado por los vecinos, quienes esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades.