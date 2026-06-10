Denuncian uso de área verde como estacionamiento policial en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La utilización de un terreno ubicado en las cercanías de la colonia 21 de Febrero como estacionamiento para vehículos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha generado malestar entre vecinos y conductores que consideran que el espacio corresponde a un área verde de la capital. Las denuncias llegaron a través de lectores de EL HERALDO, quienes cuestionan que patrullas, autobuses y otros vehículos permanezcan estacionados de forma permanente en el lugar sin que exista, según señalan, una intervención de las autoridades municipales. “Hace tiempo que vengo viendo cómo el área verde de la colonia 21 de Febrero ha sido tomada como estacionamiento de la Policía de Tránsito. De hecho, tienen hasta vigilante. Tenemos que hacer algo”, denunció Alberto Melgar, ciudadano capitalino.

La situación ha provocado diversas reacciones entre residentes y conductores, quienes consideran contradictorio que una institución pública utilice un espacio que, de confirmarse su condición de área verde, debería mantenerse libre de ocupación. “Ni la misma Policía predica con el ejemplo, ¿qué podemos esperar?”; “Como es un edificio de la Policía el que está enfrente, por eso no dicen nada los de la Alcaldía”; y “No veo multas ni nada, porque ellos sí pueden, pero uno no”, expresaron ciudadanos consultados por EL HERALDO.

Patrullas y buses ocupan el terreno

Durante un recorrido este rotativo constató la presencia de varias patrullas, autobuses de la DNVT y otros vehículos estacionados en un terreno ubicado sobre el bulevar Fuerzas Armadas, en el desvío hacia la colonia Mayangle. Según los denunciantes, algunos de los automóviles particulares que permanecen en la zona también pertenecerían a personal vinculado a la institución policial. Sin embargo, esta información no pudo ser verificada de manera independiente.

El terreno permanece ocupado por decenas de vehículos estacionados a pocos metros de varios árboles sembrados en el lugar, una imagen que ha generado molestia entre los residentes de sectores cercanos.

Tránsito no respondió a las consultas