Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la pavimentación de una ruta alterna en el kilómetro seis de Paseo El Picacho, con el propósito de aliviar el congestionamiento vehicular durante la temporada navideña. La nueva vía conectará ese sector con las inmediaciones de la Embajada de Luxemburgo y busca ofrecer otra opción de circulación para los conductores que se movilizan por la zona. La intervención beneficiará principalmente a los residentes de El Hatillo, quienes enfrentan un aumento del tráfico en la carretera principal durante las festividades de fin de año.

El incremento de vehículos está relacionado con la llegada de miles de visitantes a la Villa Navideña, una de las actividades que genera mayor movimiento en el sector durante la temporada. Los trabajos comenzaron el pasado 13 de noviembre y comprenden la pavimentación de 190 metros lineales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La municipalidad espera que las obras concluyan el próximo 30 de noviembre, antes de que avance la temporada de mayor afluencia de visitantes a la zona.

Ruta alterna busca reducir la congestión

Con esta conexión, los conductores contarán con una alternativa de acceso hacia el sector de El Hatillo, lo que busca disminuir la presión vehicular sobre la carretera principal de Paseo El Picacho. La vía también facilitará los desplazamientos de los habitantes de esta comunidad, quienes durante las celebraciones navideñas deben compartir la carretera con los visitantes que se dirigen a la Villa Navideña.