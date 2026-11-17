Ciudad de Kuwait.- La Selección de Honduras cierra su preparación de 2026 enfrentando a Kuwait (10:30 AM) en el estadio Al-Sadaqua Walsalam, con la misión de lavar su imagen ante los malos resultados. 9:30 AM - La selección de Honduras ya se encuentra en el estadio donde tendrá su segundo compromiso en el Medio Oriente el cual será ante Kuwait.

🚌 ¡La H ya está en el estadio! 🇭🇳El equipo hondureño llegó al Estadio Al-Sadaqua Walsalam, escenario de nuestro segundo compromiso de esta fecha FIFA.⏰ 10:30 a. m. (hora de Honduras) ⚽ Kuwait 🇰🇼🆚🇭🇳Honduras¡Todo listo para salir a la cancha y representar nuestros colores! 🇭🇳#LaH #FFH #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 17, 2026

Alineaciones: Kuwait: Saud Al-Jenaei, Hamoud Al-Sanousi, Abdulaziz Mehran, Khaled Sabah, Waleed Saad, Abdullah Al-Ghanim, Mahdi Dashti, Nasser Faleh, Eid Al-Rashidi, Youssef Nasser, Moaz Al-Enezi Honduras: 1- Édrick Menjívar; , 7- Rigo Rivas, 3- Julián Martínez, 2- Denil Maldonado, 8- Joseph Rosales; 16- Edwin Rodríguez, 14- Alejandro Reyes, 10- Luis Palma, 23- Roberto Osorto; 17- Dereck Moncada y 24- Mike Arana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse José Francisco Molina y los futbolistas catrachos tratarán de revertir la situación caótica para ver un horizonte más prometedor en 2027.

Todo indica que habrá varias rotaciones con respecto al anterior duelo frente a Emiratos Árabes Unidos, pero no es ninguna novedad que haya movimientos en las alineaciones titulares bajo la tutela del entrenador español. Después de siete partidos al frente de la Bicolor, el técnico ha utilizado a 23 jugadores en sus alineaciones titulares, pero hay un grupo que sobresale por su continuidad. El nombre que encabeza esta lista es el de Edrick Menjívar, aunque hoy tendría su primera suplencia. El guardameta del Olimpia es el único futbolista que ha sido titular en los siete encuentros, convirtiéndose en una pieza inamovible bajo los tres palos.

Detrás del portero aparecen cuatro jugadores que también han tenido una regularidad importante: Christopher el “Búho” Meléndez, Dereck Moncada, Joseph Rosales y Luis Palma, todos con seis titularidades. Este grupo representa el núcleo de mayor continuidad para el entrenador español. En un segundo escalón aparecen Alejandro Reyes y Giancarlo Sacaza, quienes acumulan cinco apariciones desde el inicio. Ambos han tenido protagonismo, mientras que Jonathan Rubio y Kervin Arriaga registran cuatro titularidades, manteniéndose también entre los futbolistas que más oportunidades han recibido durante estos primeros siete compromisos. Por ahora, Menjívar es el gladiador que más batallas ha librado desde el inicio de la era de Molina, pero aún existen muchas interrogantes sobre el rumbo de la base estelar catracha

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