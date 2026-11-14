Selección de Honduras; cambio de horario y viaje a territorio de Kuwait, su próximo rival

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- La Selección de Honduras que comanda el español José Francisco Molina no tiene tiempo para estar lamentándose y ya piensa en su segundo compromiso en esta gira por Medio Oriente. La Bicolor se enfrentará a Kuwait después de sufrir una derrota 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos, resultado que dejó más dudas en la zona baja de los de Molina.

El combinado catracho tendrá una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión y corregir los errores que quedaron evidenciados en su primera presentación ahora ante una selección de menor nivel en cuanto a la tabla del Ranking FIFA, 134. Sin embargo, el encuentro ante Kuwait también tendrá una modificación en su programación. Tal y como sucedió con el primer amistoso, el horario sufrió un cambio y ahora el compromiso se disputará a las 10:30 de la mañana, hora de Honduras.