Selección de Honduras; cambio de horario y viaje a territorio de Kuwait, su próximo rival

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- La Selección de Honduras que comanda el español José Francisco Molina no tiene tiempo para estar lamentándose y ya piensa en su segundo compromiso en esta gira por Medio Oriente.
La Bicolor se enfrentará a Kuwait después de sufrir una derrota 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos, resultado que dejó más dudas en la zona baja de los de Molina.
El combinado catracho tendrá una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión y corregir los errores que quedaron evidenciados en su primera presentación ahora ante una selección de menor nivel en cuanto a la tabla del Ranking FIFA, 134.
Sin embargo, el encuentro ante Kuwait también tendrá una modificación en su programación. Tal y como sucedió con el primer amistoso, el horario sufrió un cambio y ahora el compromiso se disputará a las 10:30 de la mañana, hora de Honduras.
De acuerdo con la planificación del equipo, la delegación hondureña emprenderá su viaje este sábado a las 10:00 de la noche, hora de Honduras, lo que corresponde a las 8:00 de la mañana del domingo en Kuwait, destino al que se trasladará para preparar el siguiente desafío.
La Bicolor llegará a territorio kuwaití con la obligación de mejorar su imagen después del tropiezo frente a Emiratos Árabes Unidos. El resultado anterior dejó claro que todavía hay aspectos por corregir, tanto en defensa como en el funcionamiento colectivo.
Honduras llega de ser eliminado en la primera fase de Nations League de Concacaf luego de caer ante Surinam, luego triunfó sobre Jamaica, cayó contra Martinida y cerró igualando ante los 'reggae boyz'.