  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo

Más de 3,700 vuelos permanecen cancelados y cerca de 2,000 registran retrasos en Estados Unidos, un día después de que una suspensión de despegues paralizara los aeropuertos durante más de cuatro horas

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 09:44
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
1 de 13

Miles de pasajeros en Estados Unidos continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que todavía deja más de 3,700 vuelos cancelados y casi 2,000 retrasos, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
2 de 13

"Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana (sábado). Los aviones están saliendo de sus puertas de embarque, rodando por las pistas y despegando, y es seguro volar", escribió en X el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
3 de 13

Duffy agregó que trabajan para apoyar el proceso de recuperación, pero reconoció que "es posible que sigan produciéndose algunos retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reprograman sus vuelos y redistribuyen las aeronaves y las tripulaciones hacia donde más se necesitan".

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
4 de 13

"Nuestra máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros regresen a casa, junto a sus familias, de la manera más rápida y segura posible", indicó.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
5 de 13

El secretario de Transporte también agradeció el "profesionalismo" de los controladores de tránsito aéreo, pilotos y tripulaciones de vuelo por su "dedicación" tras el caos provocado por la suspensión de despegues por más de cuatro horas en todos los aeropuertos del país este viernes.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
6 de 13

Unos 3,785 vuelos han sido cancelados este sábado a las 9:30 hora del Este de EE.UU. (14:30 GMT), según el sitio de rastreo FlightAware, que registra 1,990 retrasos.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
7 de 13

Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O´Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan, entre los más transitados del país.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
8 de 13

El Gobierno del presidente, Donald Trump, atribuyó a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones aérea el fallo que obligó a suspender los vuelos y pidió al Congreso 30,100 millones de dólares para modernizar esa infraestructura.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
9 de 13

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas de la interrupción.

Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
10 de 13

Sin embargo, hasta el momento aseguraron que no existen indicios de un ciberataque o de una acción maliciosa deliberada.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
11 de 13

Mientras avanzan las investigaciones, las aerolíneas trabajan para recuperar la normalidad y trasladar a los pasajeros que quedaron afectados por la suspensión de vuelos.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
12 de 13

La interrupción comenzó el viernes, cuando las autoridades ordenaron suspender los despegues en todos los aeropuertos estadounidenses durante más de cuatro horas.

 Foto: EFE
Más de 3,700 vuelos siguen cancelados en Estados Unidos tras caos aéreo
13 de 13

Miles de pasajeros siguen afectados por cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos.

 Foto: EFE
Cargar más fotos