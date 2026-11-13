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Aeropuertos abarrotados y descartan ataque terrorista: ¿por qué EEUU suspendió los vuelos?

La última vez que se suspendieron los despegues de vuelos en EEUU fue el 11 de septiembre de 2001; sin embargo, las autoridades aclararon que esta vez no se trata de un ataque terrorista

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 19:04
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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este viernes que la orden de suspender los despegues en aeropuertos de todo el país no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a "una interrupción en las telecomunicaciones".

 Foto: Agencia EFE
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"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)", explicó Wayne a medios congregados en la Casa Blanca.

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"La gente parte de esa suposición porque fue la última vez que tuvimos una paralización de vuelos a nivel nacional. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones; es algo muy distinto", declaró.

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Entre los aeropuertos más afectados por la suspensión se cuentan los cinco que tienen más tráfico del país; Atlanta (que según la web de rastreo Flightaware registraba hoy 385 retrasos), el de Dallas-Fort Worth (327 retrasos), el de Chicago (395), el de Denver (284) y el de Los Ángeles (266).

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Otros de los aeropuertos con más retrasos de vuelos programados tras la suspensión son los de JFK y LaGuardia, en Nueva York, con 199 y 228 retrasos, respectivamente, además de Boston (189), Orlando (199) o San Francisco (249).

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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la tarde del viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

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La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

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Duffy explicó previamente en un mensaje en X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

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El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

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La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

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