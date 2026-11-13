México captura a hondureño vinculado al CJNG tras enfrentamiento en Jalisco

Un hondureño vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México fue capturado durante un operativo al sur del municipio de Ocotlán, Jalisco. ¿Qué se sabe de él? Esto informaron las autoridades mexicanas.
El hecho se dio la tarde del 12 de noviembre al registrarse una persecusión y enfrentamiento entre el Ejército de México y presuntos miembros del CJNG, cártel que fue liderado muchos años por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", abatido el 22 de febrero del 2026.
La noticia fue confirmada por la Secretaría de Defensa de México y replicada por medios como Infobae, Excelsior, NMás y otros.
"Dos agresores perdieron la vida y uno más de nacionalidad hondureña fue detenido", indicó la Secretaría de Defensa de México.
Las autoridades mexicana aseguraron un vehículo Chevrolet Tahoe con blindaje artesanal, un fusil Barrett Cal. 50”, una ametralladora Cal. 5.56 mm, dos granadas Cal. 40 mm y otras dos armas largas.
El hondureño y las otras dos personas que murieron eran perseguidas tras el reporte de un vehículo robado. A su vez, el Gabinete de Seguridad de México, que coordina a las fuerzas de seguridad federales, confirmó que los sujetos involucrados en el hecho delictivo están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicó Infobae.
"El hombre originario de Honduras y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes", añadió Infobae.
Además, las acciones desplegadas por el Ejército Mexicano y fuerzas de los tres niveles de gobierno permitieron asegurar una bodega donde encontraron 18 camionetas de alta gama.
Otros presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación lograron escapar, por lo que las fuerzas federales desplegaron personal por tierra y aire para intentar localizarlos.
La Secretaría de Defensa indicó que elementos del Ejército y de Guardia Nacional implementaron un despliegue operativo terrestre y aéreo en el área, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para localizar a los otros responsables que lograron escapar.