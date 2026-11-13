México captura a hondureño vinculado al CJNG tras enfrentamiento en Jalisco

El hondureño y las otras dos personas que murieron eran perseguidas tras el reporte de un vehículo robado. A su vez, el Gabinete de Seguridad de México, que coordina a las fuerzas de seguridad federales, confirmó que los sujetos involucrados en el hecho delictivo están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicó Infobae.