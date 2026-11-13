Cráneos y osamentas en estadio invadido por pandillas en Haití; tropas de Bukele responden

El Salvador, que ya participaba en el despliegue internacional en el país de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños.