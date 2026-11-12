Fatal derrumbe en Nueva York deja ocho muertos: hay mexicanos, colombianos y ecuatorianos entre las víctimas

"Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata. Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá", declaró Mamdani en una rueda de prensa a un bloque del suceso, en el distrito de Brooklyn.