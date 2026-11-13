Honduras sigue con terribles fallas en defensa y lo pagó caro ante Emiratos Árabes Unidos

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- La Selección de Honduras sufrió una derrota ante Emiratos Árabes Unidos en su duelo amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. La Bicolor cayó en territorio asiático en un partido marcado por las desconcentraciones defensivas, que terminaron costándole caro al equipo catracho.

El conjunto hondureño mostró dificultades para contener los ataques del rival y cometió errores en momentos determinantes, especialmente en la última línea, donde las desatenciones permitieron que los locales encontraran el camino al gol.

El primer tanto llegó al minuto 32. Rubén Filipe ejecutó una falta desde el costado izquierdo y Khalifa Al Hammadi apareció completamente libre de marca dentro del área para conectar un cabezazo y vencer la portería de Edrick Menjívar. Honduras intentó reaccionar, pero le costó generar peligro con claridad. Keyrol Figueroa tuvo una oportunidad importante al minuto 24, cuando logró escaparse de cara a portería; sin embargo, decidió frenar su avance y retroceder el balón, desperdiciando una ocasión prometedora.

En el complemento, las fallas defensivas volvieron a pasar factura. Apenas al minuto 48, Ali Saleh filtró un gran pase para Bruno de Oliveira, quien recibió completamente solo dentro del área después de ganarle la espalda a Julián Martínez y definió para ampliar la ventaja de Emiratos Árabes Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La respuesta de Honduras no tardó en llegar. Al minuto 51, David Ruiz encontró a Jonathan Rubio con una gran asistencia y el futbolista del Petro de Luanda quedó frente a la portería para definir con calidad y marcar el descuento de la Bicolor.