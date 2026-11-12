Honduras registra más de 23,000 casos de neumonía en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 23,000 casos de neumonía se han registrado a nivel nacional durante los diez meses de 2026, según reportes oficiales de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal). De acuerdo con los datos de la Unidad de Vigilancia, hasta la semana epidemiológica 43 (del 25 al 31 de octubre) se contabilizaban 23,252 casos acumulados de esta enfermedad en el territorio nacional. El jefe de la Unidad de Vigilancia, Homer Mejía, confirmó que los registros muestran una reducción de los casos del 23.6% durante este año, es decir, que la cifra representa 7,201 contagios menos que los 30,453 reportados durante el mismo período de 2025. Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad, sus factores de riesgo y la importancia de reconocer sus síntomas para buscar atención médica oportuna y prevenir complicaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la neumonía es una infección respiratoria aguda causada con mayor frecuencia por virus o bacterias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Puede provocar enfermedades leves o potencialmente mortales en personas de todas las edades; sin embargo, es la principal causa infecciosa de muerte en niños a nivel mundial. El funcionario señaló que esta infección puede ser provocada por diferentes microorganismos, entre ellos bacterias, virus, hongos y parásitos. Entre las causas virales más frecuentes mencionó el virus de la influenza, conocido popularmente como gripe, el virus sincicial respiratorio y el SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad de covid-19. Asimismo, explicó que algunas infecciones parasitarias también pueden afectar los pulmones y provocar cuadros de neumonía o bronconeumonía. Mejía indicó que los principales síntomas que permiten identificar una posible neumonía son la tos, la fiebre y la dificultad para respirar. Ante la presencia de estas señales, recomendó buscar atención médica, especialmente cuando se trata de personas que pertenecen a los grupos más vulnerables; entre ellos, los niños menores de cinco años, particularmente los menores de un año, y los adultos mayores.