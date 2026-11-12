El San Felipe registra 498 pacientes en mora quirúrgica y prepara nuevas brigadas

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital General San Felipe registra avances en la reducción de la mora quirúrgica, aunque todavía mantiene a cientos de pacientes a la espera de una intervención que no han recibido en más de tres meses. Hasta octubre, la Secretaría de Salud (Sesal) contabilizaba 1,277 pacientes en lista de espera para una cirugía en este centro asistencial, de los cuales 498 permanecían en mora quirúrgica. Esto significa que el 39% de los pacientes que esperan una operación en el centro asistencial llevan más de 90 días sin recibir el procedimiento que necesitan. El director del Hospital San Felipe, Edwin Cruz, informó que desde que asumió la administración, en abril pasado, se han realizado cerca de 3,300 cirugías, pese a las dificultades que ha enfrentado el centro asistencial.

"Nosotros llegamos prácticamente en abril como equipo administrativo. Hasta el 4 de septiembre, que iniciaron los temas de las asambleas, llevábamos operados casi 2,800 pacientes", explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario detalló que, a pesar de las interrupciones en algunas actividades hospitalarias, se mantuvieron las intervenciones en áreas como oncología y oftalmología. Uno de los avances que destacó fue la atención de pacientes con problemas de la vista, pues aseguró que encontraron más de 1,000 personas en mora quirúrgica en esa especialidad. Sin embargo, hasta la fecha han logrado operar a más de 1,800 pacientes en el área de oftalmología, mientras que en oncología contabilizan más de 800 intervenciones. En cirugía general y otras especialidades, el hospital registra entre 600 y 700 procedimientos, según las cifras proporcionadas por el director. Cruz manifestó que, cuando asumieron la administración, el centro asistencial tenía más del 66% de mora quirúrgica, pero aseguró que actualmente ese indicador se encuentra en alrededor del 34%.