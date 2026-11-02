Hospital San Felipe realizará brigadas quirúrgicas para reducir mora tras paro médico

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital San Felipe implementará brigadas quirúrgicas para reducir la mora quirúrgica que aumentó luego de las asambleas informativas del gremio médico. La iniciativa, que fue anunciada este lunes 2 de noviembre, busca también, mediante diferentes acciones, normalizar las citas médicas que quedaron pendientes durante los casi 50 días de suspensión de los servicios. El director del centro asistencial, Edwin Cruz, informó que ya se prepara un plan de trabajo para atender a los pacientes que no pudieron recibir sus servicios de salud durante el conflicto entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH).

Para reducir la mora, las autoridades hospitalarias coordinarán con los médicos jornadas especiales de operaciones. "Vamos a tratar de trabajar, vamos a buscar un plan, o si es posible más, vamos a avanzar en algunas especialidades, sobre todo en las consultas externas. Lo importante es tratar de recuperar", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El establecimiento dispone de ocho quirófanos en los que se realizan procedimientos de cirugía general, ortopedia, urología y otorrinolaringología, entre otras especialidades. El galeno reconoció que, aunque era necesario resolver las demandas salariales de los médicos, los principales afectados por la suspensión de algunas atenciones fueron los pacientes, especialmente quienes esperan una intervención quirúrgica. "Esperamos poder evacuar esas citas y, sobre todo, los pacientes que están a la espera de cirugía", manifestó. Cruz explicó que el Hospital San Felipe atiende diariamente entre 1,200 y 1,500 citas médicas y funciona como centro de referencia nacional en especialidades como oncología y oftalmología.