Vaguada provocará lluvias dispersas en varias regiones de Honduras este 3 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional provocará lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en las regiones sur, centro y oriente de Honduras este martes 3 de noviembre.
Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que el fenómeno también dejará precipitaciones débiles y aisladas en las demás regiones del país.
"La influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre las regiones sur, centro y oriente del país", detalló Fonseca.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies.
Respecto a las temperaturas, para el Distrito Central se pronostica una máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 19 grados.
En la región central, las temperaturas alcanzarán una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. Mientras tanto, en la región insular se esperan valores de 30 grados como máxima y 25 grados como mínima.
Para la región norte, el pronóstico establece una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22 grados.
En la región oriental se esperan las temperaturas más altas de 33 grados como máxima y 18 grados como mínima, de acuerdo con los datos proporcionados por Cenaos.
La región sur registrará una máxima de 36 grados Celsius y una mínima de 26 grados, mientras que en el occidente del país se esperan temperaturas de 27 grados como máxima y 16 grados como mínima.
El pronóstico fue brindado por Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, para las condiciones climáticas previstas durante este martes 3 de noviembre.
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