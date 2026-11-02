Vaguada provocará lluvias dispersas en varias regiones de Honduras este 3 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional provocará lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en las regiones sur, centro y oriente de Honduras este martes 3 de noviembre. Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que el fenómeno también dejará precipitaciones débiles y aisladas en las demás regiones del país. "La influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre las regiones sur, centro y oriente del país", detalló Fonseca.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies. Respecto a las temperaturas, para el Distrito Central se pronostica una máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 19 grados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la región central, las temperaturas alcanzarán una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. Mientras tanto, en la región insular se esperan valores de 30 grados como máxima y 25 grados como mínima. Para la región norte, el pronóstico establece una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22 grados. En la región oriental se esperan las temperaturas más altas de 33 grados como máxima y 18 grados como mínima, de acuerdo con los datos proporcionados por Cenaos.