Así cotiza el precio del dólar para este martes 3 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este martes 3 de noviembre de 2026 se fijó en L26.9080 para la compra y L27.0425 para la venta, de acuerdo con los datos proporcionados del tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras (BCH). En comparación con el lunes 2 de noviembre, cuando la compra se situó en L26.9153 y la venta en L27.0499, ambas tasas registraron una baja. El precio de compra disminuyó L0.0073, mientras que el de venta se redujo L0.0074 por dólar.

El precio de compra corresponde al valor de referencia al que se adquieren dólares, mientras que el de venta indica la cotización utilizada para vender la divisa. Ambas tasas son publicadas por el BCH y sirven como referencia para las operaciones cambiarias en Honduras.

La evolución del dólar durante la semana

La cotización mostró aumentos graduales entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre. La compra pasó de L26.8964 a L26.9107, mientras que la venta subió de L27.0309 a L27.0453.