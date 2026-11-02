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Así cotiza el precio del dólar para este martes 3 de noviembre en Honduras

¿Mercado a la baja? Las tasas cambiarias oficiales registran un alivio este martes. Descubre cuánto cotiza la divisa y cómo impacta tu bolsillo

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 17:54
Así cotiza el precio del dólar para este martes 3 de noviembre en Honduras

Tras jornadas de alzas consecutivas, la moneda estadounidense da un giro inesperado este martes 3 de noviembre. Conoce las nuevas tasas de compra y venta fijadas por el BCH.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este martes 3 de noviembre de 2026 se fijó en L26.9080 para la compra y L27.0425 para la venta, de acuerdo con los datos proporcionados del tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras (BCH).

En comparación con el lunes 2 de noviembre, cuando la compra se situó en L26.9153 y la venta en L27.0499, ambas tasas registraron una baja. El precio de compra disminuyó L0.0073, mientras que el de venta se redujo L0.0074 por dólar.

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El precio de compra corresponde al valor de referencia al que se adquieren dólares, mientras que el de venta indica la cotización utilizada para vender la divisa. Ambas tasas son publicadas por el BCH y sirven como referencia para las operaciones cambiarias en Honduras.

La evolución del dólar durante la semana

La cotización mostró aumentos graduales entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre. La compra pasó de L26.8964 a L26.9107, mientras que la venta subió de L27.0309 a L27.0453.

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El lunes 2 de noviembre, ambas tasas continuaron al alza: la compra llegó a L26.9153 y la venta a L27.0499. Sin embargo, este martes 3 de noviembre se revirtió ese movimiento, con reducciones de L0.0073 en la compra y L0.0074 en la venta.

El comportamiento del tipo de cambio es relevante para quienes realizan operaciones en dólares, incluidas empresas importadoras y familias que reciben remesas. El BCH publica las tasas oficiales que sirven de referencia para el mercado cambiario nacional.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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