Ingreso de remesas desde EUA crece 11.20% a septiembre 2026

El último informe mensual publicado por el Banco Central de Honduras ( BCH ) indica que a septiembre pasado sumaron 9,940.8 millones de dólares.

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares procedentes de Estados Unidos cerraron el tercer trimestre de 2026 con un crecimiento interanual de dos dígitos.

En comparación con el tercer trimestre de 2025, cuando se registraron 8,939.7 millones de dólares, se denota un aumento interanual de $1,001.1 millones, equivalente a 11.20%.

Sin embargo, en el periodo enero-septiembre de 2024-2025 el balance fue mejor al reportar un incremento nominal de 1,856.7 millones de dólares y 26.21% al pasar de $7,083 a $8,939.7 millones.

Para 2026, el Banco Central de Honduras ha proyectado $13,156.7 millones en remesas totales, de las que han ingresado $10,098.8 millones