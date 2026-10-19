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Ingreso de remesas desde EUA crece 11.20% a septiembre 2026

$12,960 millones se estima que enviarán este año en concepto de remesas familiares los hondureños que residen en Estados Unidos, según proyecciones del BCH

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 00:00
Ingreso de remesas desde EUA crece 11.20% a septiembre 2026

Al tercer trimestre de 2026 entraron $9,940.8 millones, mayor que los $8,939.9 a septiembre de 2025, según el Banco Central de Honduras.

Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares procedentes de Estados Unidos cerraron el tercer trimestre de 2026 con un crecimiento interanual de dos dígitos.

El último informe mensual publicado por el Banco Central de Honduras (BCH) indica que a septiembre pasado sumaron 9,940.8 millones de dólares.

¿Cuánto creció en 12 meses el monto del envío de remesas a Honduras?

En comparación con el tercer trimestre de 2025, cuando se registraron 8,939.7 millones de dólares, se denota un aumento interanual de $1,001.1 millones, equivalente a 11.20%.

Sin embargo, en el periodo enero-septiembre de 2024-2025 el balance fue mejor al reportar un incremento nominal de 1,856.7 millones de dólares y 26.21% al pasar de $7,083 a $8,939.7 millones.

Para 2026, el Banco Central de Honduras ha proyectado $13,156.7 millones en remesas totales, de las que han ingresado $10,098.8 millones

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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