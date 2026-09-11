Ingreso de remesas a Honduras crece 13.3% al 31 de agosto de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de remesas familiares a Honduras supera las proyecciones oficiales.

De enero-agosto de 2026, el Banco Central de Honduras (BCH) registró la entrada de 8,920.1 millones de dólares en concepto de remesas, mayor que los $7,940.5 millones de igual periodo del año anterior. El crecimiento interanual es de 979.6 millones de dólares y 12.33 puntos en valores porcentuales.

Un informe del Banco Central revela que ese comportamiento está determinado por los envíos procedentes desde Estados Unidos, los que de enero-agosto del periodo 2025-2026 aumentaron de 7,815.3 a 8,779.2 millones de dólares, equivalente a $963.9 millones más.

Por cada 100 dólares que los hondureños en el exterior han enviado en el presente año, $98 tienen a Estados Unidos como país emisor, el que históricamente se ha mantenido en la primera posición.

A pesar de las políticas migratorias adoptadas por el gobierno estadounidense, los flujos de remesas han mantenido un comportamiento positivo en el transcurso del año, superando las estimaciones oficiales.

Comportamiento

El Banco Central de Honduras, en el marco de la revisión del Programa Monetario 2026-2027, ajustó hacia el alza, en julio pasado, el ingreso de remesas para este año al pasar de 3.5% a 7%.

Roberto Lagos, presidente del BCH, situó en 13,156.7 millones de dólares la entrada de remesas durante 2026; la cifra inicial era de $12,724.7 millones.

En 2025, el ingreso de remesas familiares al país sumó 12,297.3 millones de dólares. Hasta agosto pasado, la ejecución respecto a la meta revisada es de 67.79%. El promedio mensual es de 1,115 millones de dólares en remesas que ingresan al país.

De mantenerse esa tendencia en los últimos cuatro meses de 2026, las remesas familiares al cierre del año oscilarán entre 13,380 y 14,000 millones de dólares.

Entre 2024-2025, las remesas en Honduras crecieron de 9,823.5 a 12,297.3 millones de dólares, equivalente a $2,473.8 millones y 25.18%. Las remesas representan el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, de acuerdo con el BCH.