UNAH alerta sobre posible baja de remesas tras fin del TPS para hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños en Estados Unidos, Juan Umanzor, coordinador del Observatorio Universitario de Economía y Emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advirtió sobre una posible disminución gradual de las remesas hacia Honduras.

Umanzor explicó que parte de los hondureños podrían perder sus empleos formales que incluyen beneficios laborales, por lo que tendrían que recurrir a ocupaciones con salarios y prestaciones más bajas, lo que afectaría sus ingresos y, en consecuencia, disminuiría el monto de las remesas que envían a sus familias en Honduras.

“Las remesas probablemente bajen, pero qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con la situación en cuanto a ingresos, en cuanto a situación laboral de nuestros compatriotas allá, eso es lo que tenemos que ver”, explicó.