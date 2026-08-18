UNAH alerta sobre posible baja de remesas tras fin del TPS para hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños en Estados Unidos, Juan Umanzor, coordinador del Observatorio Universitario de Economía y Emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advirtió sobre una posible disminución gradual de las remesas hacia Honduras.
Umanzor explicó que parte de los hondureños podrían perder sus empleos formales que incluyen beneficios laborales, por lo que tendrían que recurrir a ocupaciones con salarios y prestaciones más bajas, lo que afectaría sus ingresos y, en consecuencia, disminuiría el monto de las remesas que envían a sus familias en Honduras.
“Las remesas probablemente bajen, pero qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con la situación en cuanto a ingresos, en cuanto a situación laboral de nuestros compatriotas allá, eso es lo que tenemos que ver”, explicó.
El economista señaló que, tomando como referencia a esta población de migrantes y las cifras del Banco Central de Honduras (BCH), cada migrante enviaría en promedio unos 500 dólares mensuales, lo que se traduce a unos $15 millones al mes y cerca de $200 millones al año.
Sin embargo, Umanzor explicó que el impacto no sería inmediato, pero podría reflejarse progresivamente debido a los cambios en la situación laboral y económica de los migrantes afectados.
“No significa que mañana van a dejar de enviar remesas, o sea, no significa que mañana se vienen todos esos, estamos hablando de alrededor de 50 mil personas, compatriotas, que estaban amparados”, indicó.
Asimismo, subrayó la necesidad de brindar protección a los hogares que tienen en las remesas una fuente esencial de ingresos, al señalar que cerca del 10 % dependería totalmente de estos recursos.
Finalmente, Umanzor también consideró fundamental promover la reinserción laboral de los migrantes que eventualmente regresen a Honduras, de manera que puedan poner al servicio del país los conocimientos, habilidades y experiencia adquiridos durante sus años de trabajo en el extranjero.