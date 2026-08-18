Fiscalía tiene cinco días para precisar pericia en caso contra Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público (MP) tiene cinco días para precisar el objeto y alcance de una pericia cibernética que busca identificar a quienes participaron en la sesión del Congreso Nacional en la que se emitió el Decreto 58-2025.

La diligencia forma parte de la investigación contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y 11 exmiembros de la extinta Comisión Permanente, a quienes el MP investiga por la presunta comisión de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria.

El Ministerio Público informó que la jueza natural que conoce el caso estableció un plazo de cinco días para delimitar técnicamente la pericia.

“En el marco de las diligencias previas solicitadas por esta institución, la juez natural que conoce el caso ha señalado un plazo de cinco días para que el Ministerio Público delimite el objeto y alcance técnico de la pericia solicitada”, informó el MP en un comunicado.

“Esta pericia, de naturaleza cibernética, tiene como finalidad establecer, desde el punto de vista técnico y científico, la identidad de las personas que participaron, en su condición de miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en la sesión mediante la cual se emitió el Decreto 58-2025”, subrayó.

La Fiscalía indicó que el principal insumo para realizar la pericia es información remitida oficialmente por el Congreso Nacional.

“El insumo central de esta pericia es la información remitida de manera oficial por el Congreso Nacional a solicitud de esta Fiscalía, contenida en un dispositivo USB con los registros de las sesiones”.

El organismo de investigación también confirmó que cumplirá el plazo establecido por la jueza natural y presentará la delimitación técnica requerida.

“El Ministerio Público reafirma que dará cumplimiento al plazo procesal establecido y presentará oportunamente la delimitación técnica requerida, en estricto apego al debido proceso”, señaló.

La institución agregó: “Esta institución reitera que nadie está exento del cumplimiento de la ley, y continuará ejerciendo con firmeza e imparcialidad la persecución penal en los casos donde se investiguen presuntos abusos de poder desde cargos públicos”.

Según la Fiscalía, Redondo y los exmiembros de la Comisión Permanente habrían asumido facultades exclusivas del pleno legislativo.

La investigación contra Redondo y los 11 exintegrantes de la Comisión Permanente continúa en etapa de diligencias previas.