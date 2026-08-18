Pep Guardiola revela por qué rompió su matrimonio: Motivo sorprende e impacta a todos

Pep Guardiola sorprendió al revelar detalles de su separación de Cristina Serra y confesó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.
Pep Guardiola rompió su habitual silencio sobre su vida privada al hablar del final de su matrimonio con Cristina Serra.
El entrenador catalán reconoció ante sus jugadores que ambos decidieron poner fin a una relación de más de tres décadas.
Guardiola confesó que todavía existe amor entre ambos, pero admitió que la pasión que los unía se había perdido.
“Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta”, reveló el técnico del Manchester City en uno de los momentos más íntimos de su documental.
La confesión se produjo después de un partido frente a la Juventus y sorprendió por la franqueza con la que Guardiola habló de su situación personal.
El entrenador explicó que la separación no estuvo marcada por el resentimiento, ya que mantiene sentimientos hacia quien fue su esposa.
Según sus propias palabras, el desgaste de la relación terminó provocando una transformación profunda en su vida personal.
Guardiola y Cristina Serra compartieron más de 30 años de historia y formaron una familia junto a sus tres hijos.
La pareja se casó en 2014, después de haber construido una relación que comenzó muchos años antes de pasar por el altar.
La separación trascendió públicamente en enero de 2025, aunque la decisión habría sido tomada un mes antes.
Durante todo ese proceso, ambos mantuvieron una postura extremadamente reservada y evitaron revelar detalles sobre las razones de la ruptura.
Ahora, el propio Guardiola ofrece una de las pocas explicaciones públicas sobre lo ocurrido, aunque sin entrar en detalles sobre la intimidad de la pareja.
El momento personal coincidió además con una etapa complicada para el entrenador en el Manchester City.
La crisis deportiva del equipo durante la temporada 2024-2025 aumentó la presión sobre Guardiola, quien llegó incluso a cuestionarse su continuidad.
El documental muestra así a un Guardiola diferente, afectado por la ruptura y obligado a afrontar al mismo tiempo importantes dudas sobre su futuro profesional.