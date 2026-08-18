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Pep Guardiola revela por qué rompió su matrimonio: Motivo sorprende e impacta a todos

El entrenador explicó que la separación no estuvo marcada por el resentimiento

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 11:21
Pep Guardiola revela por qué rompió su matrimonio: Motivo sorprende e impacta a todos
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Pep Guardiola sorprendió al revelar detalles de su separación de Cristina Serra y confesó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

Fotos: Cortesía.
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Pep Guardiola rompió su habitual silencio sobre su vida privada al hablar del final de su matrimonio con Cristina Serra.
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El entrenador catalán reconoció ante sus jugadores que ambos decidieron poner fin a una relación de más de tres décadas.
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Guardiola confesó que todavía existe amor entre ambos, pero admitió que la pasión que los unía se había perdido.
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“Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta”, reveló el técnico del Manchester City en uno de los momentos más íntimos de su documental.
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La confesión se produjo después de un partido frente a la Juventus y sorprendió por la franqueza con la que Guardiola habló de su situación personal.
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El entrenador explicó que la separación no estuvo marcada por el resentimiento, ya que mantiene sentimientos hacia quien fue su esposa.
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Según sus propias palabras, el desgaste de la relación terminó provocando una transformación profunda en su vida personal.
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Guardiola y Cristina Serra compartieron más de 30 años de historia y formaron una familia junto a sus tres hijos.
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La pareja se casó en 2014, después de haber construido una relación que comenzó muchos años antes de pasar por el altar.
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La separación trascendió públicamente en enero de 2025, aunque la decisión habría sido tomada un mes antes.
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Durante todo ese proceso, ambos mantuvieron una postura extremadamente reservada y evitaron revelar detalles sobre las razones de la ruptura.
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Ahora, el propio Guardiola ofrece una de las pocas explicaciones públicas sobre lo ocurrido, aunque sin entrar en detalles sobre la intimidad de la pareja.
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El momento personal coincidió además con una etapa complicada para el entrenador en el Manchester City.
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La crisis deportiva del equipo durante la temporada 2024-2025 aumentó la presión sobre Guardiola, quien llegó incluso a cuestionarse su continuidad.
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El documental muestra así a un Guardiola diferente, afectado por la ruptura y obligado a afrontar al mismo tiempo importantes dudas sobre su futuro profesional.
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