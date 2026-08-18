  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga

El AEK habría acordado pagar alrededor de tres millones de euros por el fichaje del volante catracho

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 10:32
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
1 de 15

Kervin Arriaga pone a sonreír a dos equipos hondureños. Se revela la fuerte suma de dinero que se llevan Marathón y Platense tras su venta al AEK Atenas.

 Fotos: Cortesía.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
2 de 15

El traspaso de Kervin Arriaga del Levante UD al AEK de Atenas representa un nuevo paso en la carrera internacional del mediocampista hondureño.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
3 de 15

La operación también generará importantes beneficios económicos para Platense y Marathón, clubes que fueron fundamentales en su formación.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
4 de 15

El AEK habría acordado pagar alrededor de tres millones de euros por el fichaje del volante catracho.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
5 de 15

A partir de esa cifra entra en juego el mecanismo de solidaridad establecido por la FIFA para recompensar a los clubes formadores.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
6 de 15

Platense será uno de los principales beneficiados por el nuevo movimiento del internacional hondureño.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
7 de 15

El conjunto porteño recibiría aproximadamente 75 mil euros, una cantidad cercana a los 2.3 millones de lempiras.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
8 de 15

Arriaga estuvo vinculado al Tiburón desde los 14 hasta los 19 años, período que cuenta para el cálculo de la compensación.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
9 de 15

Marathón también recibirá una importante suma debido al tiempo que el futbolista permaneció en sus filas.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
10 de 15

El mediocampista formó parte del equipo verdolaga entre 2019 y 2022, durante aproximadamente dos años y medio.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
11 de 15

Por ese período de formación, al conjunto sampedrano le corresponderían alrededor de 38 mil euros.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
12 de 15

La cifra equivale a aproximadamente 1.2 millones de lempiras, según el cálculo realizado sobre el monto del traspaso.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
13 de 15

En total, Platense y Marathón podrían recibir cerca de 113 mil euros por la transferencia de Arriaga al fútbol griego.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
14 de 15

Esa cantidad representa aproximadamente 3.5 millones de lempiras para ambos clubes hondureños.
Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga
15 de 15

Sin embargo, el dinero no necesariamente será entregado de inmediato ni en un único desembolso, ya que la compensación se gestiona mediante la Cámara de Compensación de la FIFA y depende de los pagos establecidos en la operación.
Cargar más fotos