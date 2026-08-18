Los millones de lempiras que recibirán Marathón y Platense tras fichaje de Kervin Arriaga

Kervin Arriaga pone a sonreír a dos equipos hondureños. Se revela la fuerte suma de dinero que se llevan Marathón y Platense tras su venta al AEK Atenas.
El traspaso de Kervin Arriaga del Levante UD al AEK de Atenas representa un nuevo paso en la carrera internacional del mediocampista hondureño.
La operación también generará importantes beneficios económicos para Platense y Marathón, clubes que fueron fundamentales en su formación.
El AEK habría acordado pagar alrededor de tres millones de euros por el fichaje del volante catracho.
A partir de esa cifra entra en juego el mecanismo de solidaridad establecido por la FIFA para recompensar a los clubes formadores.
Platense será uno de los principales beneficiados por el nuevo movimiento del internacional hondureño.
El conjunto porteño recibiría aproximadamente 75 mil euros, una cantidad cercana a los 2.3 millones de lempiras.
Arriaga estuvo vinculado al Tiburón desde los 14 hasta los 19 años, período que cuenta para el cálculo de la compensación.
Marathón también recibirá una importante suma debido al tiempo que el futbolista permaneció en sus filas.
El mediocampista formó parte del equipo verdolaga entre 2019 y 2022, durante aproximadamente dos años y medio.
Por ese período de formación, al conjunto sampedrano le corresponderían alrededor de 38 mil euros.
La cifra equivale a aproximadamente 1.2 millones de lempiras, según el cálculo realizado sobre el monto del traspaso.
En total, Platense y Marathón podrían recibir cerca de 113 mil euros por la transferencia de Arriaga al fútbol griego.
Esa cantidad representa aproximadamente 3.5 millones de lempiras para ambos clubes hondureños.
Sin embargo, el dinero no necesariamente será entregado de inmediato ni en un único desembolso, ya que la compensación se gestiona mediante la Cámara de Compensación de la FIFA y depende de los pagos establecidos en la operación.