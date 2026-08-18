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Mourinho mueve sus piezas: revelan a los cuatro intocables del Real Madrid en la nueva era

El Espanyol en Cornellà será el primer escenario en el que Mourinho deberá demostrar cuáles son realmente sus cuatro intocables

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 10:04
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Se revela lo inesperado. Mourinho ya puso su mano en Real Madrid y se confirma cuales son sus "consentidos" en esta nueva era.

Fotos: Cortesía.
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La pretemporada llegó a su fin y José Mourinho ya comienza a definir las piezas que considera fundamentales para su nuevo proyecto en el Real Madrid.
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El conjunto blanco disputó seis partidos amistosos sin conocer la derrota, con cinco victorias y un empate que dejaron buenas sensaciones antes del inicio de LaLiga.
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Sin embargo, entre las diferentes pruebas realizadas por el técnico portugués hay cuatro futbolistas que aparecen como pilares de su propuesta ofensiva.
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Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Junior y Kylian Mbappé son los cuatro jugadores llamados a liderar el ataque del nuevo Real Madrid.
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Aunque todavía no han podido coincidir durante un partido completo, Mourinho dejó señales claras de que pretende construir su sistema alrededor de este poderoso cuarteto.
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El entrenador apostó durante la pretemporada por un 4-2-3-1, una formación que le permite acomodar a sus principales figuras ofensivas sin renunciar al equilibrio táctico.
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Bellingham tendrá un papel importante como creador de juego, mientras que Vinicius y Diomande aportarán desequilibrio desde las bandas y Mbappé aparece como la principal referencia en ataque.
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La presencia de estas cuatro estrellas parece ser una de las pocas certezas que dejó una pretemporada marcada por las lesiones y las diferentes incorporaciones al grupo.
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Incluso cuando Mourinho tuvo que modificar sus planes, mantuvo la idea de encontrar la mejor manera de juntar a sus principales jugadores ofensivos.
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La llegada de Mbappé también modifica el panorama para otros delanteros, como Endrick y Carlos Espí, quienes deberán luchar por los minutos que queden disponibles.
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En el centro del campo, por el contrario, todavía existen dudas sobre quiénes ocuparán los dos puestos de pivote, con Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva y Camavinga compitiendo por un lugar.
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La defensa tampoco parece tener una estructura definitiva, especialmente debido a las lesiones que limitaron las posibilidades de Mourinho durante los amistosos.
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Courtois, en cambio, se perfila como otra de las grandes certezas del equipo después de mostrar un alto nivel y contribuir a que el Madrid terminara varios partidos con la portería a cero.
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Con seis amistosos disputados, Mourinho ya tiene una idea mucho más clara de su plantilla, aunque todavía deberá resolver varias incógnitas antes de consolidar su once ideal.
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Las pruebas terminaron y ahora comienza la verdadera exigencia, por lo que el debut ante el Espanyol en Cornellà será el primer escenario en el que Mourinho deberá demostrar cuáles son realmente sus cuatro intocables.
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