Eber Aplícano: "Irregularidades en Alcaldía de Choluteca superarían los L100 millones"

Choluteca, Honduras.-El alcalde de Choluteca, Eber Aplícano, aseguró que desde que asumió el cargo se detectaron múltiples irregularidades en la administración municipal anterior, entre ellas contratos presuntamente irregulares, documentos falsificados y bienes municipales que no han podido ser localizados. Las declaraciones del edil surgen luego de que una investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) documentara el uso de 13 exhortos atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca para embargar 32 millones 545 mil 791.88 lempiras de fondos públicos. Aplícano sostuvo que el monto relacionado con esos embargos no representa, según las investigaciones realizadas por su administración, la totalidad de las irregularidades encontradas en la municipalidad. “Cuando tomé posesión, hicimos varias investigaciones y de que había unos contratos irregulares, donde había falsificación de documentos, había documentos que todavía no habían sido pasados por donde tenían que llevar su trazabilidad, bueno, hay muchas irregularidades, donde todavía hay documentos que no tienen ni firmas de contrataciones y fueron pagados”, afirmó.

El alcalde explicó que desde su llegada a la municipalidad informó sobre estas situaciones al departamento de Recursos Humanos y que posteriormente el Ministerio Público abrió una línea de investigación. “Cuando yo tomé posesión, yo llegué al departamento de recursos humanos y le manifesté a la abogada Katia, que tenía conocimiento de que habían unos contratos irregulares en lo que es la contratación de diferentes empleados, diferentes colaboradores que estuvieron en la alcaldía municipal y por lo tanto, pues, el Ministerio Público abrió una línea de investigación”, declaró. Aplícano aseguró que la actual administración ha entregado documentación a las instituciones encargadas de investigar las posibles irregularidades y que continuará proporcionando información cuando sea requerida. “Vamos a dar todos los documentos pertinentes cuando el Ministerio Público siga pidiéndonos y el Tribunal Superior de Cuentas”, manifestó.

Alcalde habla de más de L100 millones

El edil afirmó que las investigaciones realizadas por la actual administración apuntan a un monto superior al relacionado directamente con los L32.5 millones de los exhortos examinados por el TSC. “Nosotros dimos toda la documentación y bueno, tenemos el conocimiento que es arriba de casi de cien millones de lempiras, no solo, no solo es de esos treinta y dos millones de lempiras”, señaló. Aplícano agregó que también se detectó la falta de bienes municipales valorados, según sus declaraciones, en aproximadamente 19 millones de lempiras.

“Nosotros en bienes municipales no encontramos diecinueve millones de lempiras, o sea, los bienes municipales de la alcaldía municipal no encontramos diecinueve millones de lempiras, de eso también, eso también lo metimos en incorporación, ¿verdad?”, dijo. Entre los bienes que, según el alcalde, no han podido ser ubicados mencionó vehículos, maquinaria, computadoras y una perforadora de pozos. “Hay una perforadora de pozos que no aparece por ningún lado de Choluteca”, afirmó. Aplícano indicó que esta situación también forma parte de una línea de investigación, aunque señaló que los resultados todavía no han sido divulgados.

Alcaldía no tenía departamento de bienes municipales