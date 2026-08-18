Madre de Angie Peña hace fuerte denuncia tras muerte de testigo protegido en Roatán

Michelle Melgares, madre de Angie Peña, hizo una fuerte denuncia tras el asesinato de Dereck McNeil, testigo protegido en el caso de su hija. La madre le hizo un llamado al presidente Nasry Asfura y mantiene la esperanza que Angie aparezca.
Dereck McNeil era exfuncionario, comerciante y testigo protegido en el caso de Angie Peña. Él fue asesinado de varios impactos de bala en Roatán este lunes 17 de agosto.
Dereck McNeil se conducía a bordo de una camioneta blanca Toyota Land Cruiser Prado cuando fue atacado a balazos. Información preliminar indica que un hombre que se desplazaba en una motocicleta fue quien le disparó.
De inmediato, la madre de Angie Peña reaccionó: “Señor presidente Tito Asfura, la misma petición hice a sus antecesores, ustedes pueden ordenar, incidir, negociar. Tienen información real y la que fabrican malos servidores públicos, tienen unidades de inteligencia, hay fondos para rescate masivo, por favor a las víctimas!”, dijo en X.
Y añadió: “Señor presidente Tito Asfura, he estado haciéndole llamados todo este tiempo porque sé que el poder político mueve montañas. Y más cuando en esas montañas se esconden malos hondureños que abusan de niñas y mujeres aprovechando su vulnerabilidad y el silencio de la sociedad".
En otro de sus mensajes, Melgares se refirió directamente al asesinato de McNeil y reiteró sus señalamientos sobre una supuesta red de trata de personas en Roatán.
“Usted confirmó el crimen de un testigo ‘protegido’ en caso Angie Peña. Hemos denunciado que la Red de Trata en Roatán la sostienen funcionarios, empresarios, agentes policiales, ATIC-MP. Seguimos siendo ignorados las familias víctimas de estos criminales”, expresó.
“En todo este tiempo hemos conocido lo inimaginable del delito de trata de mujeres y niñas en Honduras. Lo espeluznante del sistema de justicia, el poder del dinero, el poder político, las redes ‘trabajando’ por todos lados mientras las víctimas ahí soportando y las familias también!!”, abonó la madre de Angie Peña.
Sin quitar el dedo del renglón, la madre de Angie Peña expresó: “Solo queremos de regreso a Angie!, ese ha sido el llamado a los tratantes, los colaboradores, facilitadores, todos están conectados lo sabemos pero ni siquiera queremos mencionarlos por salvaguardar la vida de mi hija. Ni siquiera denunciarlos, liberen a Angie”.
La familia de Angie Peña sigue pidiendo justicia y mantiene las esperanzas de encontrar a la joven, desaparecida el 1 de enero en Roatán, Islas de la Bahía.