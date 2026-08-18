Madre de Angie Peña hace fuerte denuncia tras muerte de testigo protegido en Roatán

Sin quitar el dedo del renglón, la madre de Angie Peña expresó: “Solo queremos de regreso a Angie!, ese ha sido el llamado a los tratantes, los colaboradores, facilitadores, todos están conectados lo sabemos pero ni siquiera queremos mencionarlos por salvaguardar la vida de mi hija. Ni siquiera denunciarlos, liberen a Angie”.