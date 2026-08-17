Congreso Nacional convoca a alcaldes de 75 municipios por sequía

El Congreso Nacional convocó a alcaldes de 75 municipios en alerta amarilla para analizar medidas urgentes frente a la sequía y la crisis alimentaria

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    Congreso Nacional analiza medidas ante la sequía que afecta a 75 municipios.

     Foto: EL HERALDO
  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 13:59

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de analizar medidas urgentes para atender las consecuencias de la crisis hídrica y alimentaria que afecta a distintas zonas de Honduras, el Congreso Nacional convocó para este lunes 17 de agosto a los alcaldes y alcaldesas de 75 municipios que permanecen bajo alerta amarilla debido a la sequía.

El encuentro, denominado “I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos”, tiene como propósito congregar a las autoridades municipales para identificar las principales necesidades de las comunidades afectadas y definir acciones frente a las pérdidas de cultivos, la escasez de agua y el creciente riesgo de inseguridad alimentaria.

Durante la jornada se abordarán alternativas como el respaldo a los productores agrícolas, el acceso a agua potable, la entrega de ayuda alimentaria y la creación de mecanismos de inversión para beneficiar a las zonas más golpeadas por la ausencia de lluvias.

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Asimismo, la iniciativa busca mejorar la coordinación entre el Congreso Nacional, el Gobierno central y las alcaldías, a fin de articular una respuesta integral y gestionar recursos para las comunidades que atraviesan mayores dificultades.

75 municipios de Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, La Paz, Valle y Comayagua.

75 municipios de Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, La Paz, Valle y Comayagua.

 (Foto: Cortesía redes sociales)

Dicha problemática ha golpeado especialmente a municipios del Corredor Seco, donde los productores han reportado pérdidas en cultivos y afectaciones a la actividad ganadera como consecuencia de la prolongada falta de lluvias.

Además, la disminución de las fuentes de agua mantiene la preocupación por el abastecimiento para consumo humano y actividades productivas.

Como parte de las medidas para atender la emergencia, el Gobierno anunció con anterioridad un adelanto de más de 1,100 millones de lempiras en las transferencias correspondientes al tercer trimestre, destinados a las 75 municipalidades afectadas por la sequía.

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Las autoridades esperan que las reuniones permitan pasar del diagnóstico de la emergencia a la adopción de medidas concretas para garantizar el acceso al agua, proteger la producción agrícola y reducir el impacto de la sequía sobre la seguridad alimentaria de miles de familias hondureñas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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