Congreso Nacional convoca a alcaldes de 75 municipios por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de analizar medidas urgentes para atender las consecuencias de la crisis hídrica y alimentaria que afecta a distintas zonas de Honduras, el Congreso Nacional convocó para este lunes 17 de agosto a los alcaldes y alcaldesas de 75 municipios que permanecen bajo alerta amarilla debido a la sequía.

El encuentro, denominado “I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos”, tiene como propósito congregar a las autoridades municipales para identificar las principales necesidades de las comunidades afectadas y definir acciones frente a las pérdidas de cultivos, la escasez de agua y el creciente riesgo de inseguridad alimentaria.

Durante la jornada se abordarán alternativas como el respaldo a los productores agrícolas, el acceso a agua potable, la entrega de ayuda alimentaria y la creación de mecanismos de inversión para beneficiar a las zonas más golpeadas por la ausencia de lluvias.