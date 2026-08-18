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“Mi corazón está destrozado”: Claudette McNiel llora el asesinato de su hijo Dereck

La madre de Dereck aseguró que perder a un hijo de una manera violenta es un sufrimiento que ninguna madre debería experimentar

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 08:26
“Mi corazón está destrozado”: Claudette McNiel llora el asesinato de su hijo Dereck

Claudette McNiel publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

 Foto: Cortesía redes sociales

Roatán, Honduras.-La abogada hondureña Claudette McNiel expresó el profundo dolor que enfrenta tras el asesinato de su hijo, Dereck McNeil James, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, y recordó al joven como una persona cuya vida permanecerá presente en su memoria.

A través de un mensaje cargado de dolor y fe, McNiel aseguró que perder a un hijo de una manera violenta es un sufrimiento que ninguna madre debería experimentar.

“Hoy mi corazón está destrozado. Perder a un hijo de una manera tan violenta es un dolor que ninguna madre debería conocer”, manifestó la abogada, quien reconoció que en medio de la tragedia hay momentos en los que no encuentra palabras y solo puede llorar y hacerse preguntas.

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Pese al dolor provocado por la muerte de su hijo, McNiel afirmó que mantiene su confianza en Dios y pidió fortaleza para enfrentar la ausencia de Dereck.

“No entiendo sus caminos, pero confío en que Él sostiene a mi hijo en sus brazos y que algún día volveremos a encontrarnos”, expresó.

En su mensaje, la madre de Dereck también aseguró que su hijo permanecerá vivo en su recuerdo y que su nombre continuará siendo pronunciado con amor.

“Mi hijo vivirá para siempre en mi corazón. Su vida no será olvidada, su nombre seguirá siendo pronunciado con amor y su recuerdo será parte de mí hasta el último día”, afirmó.

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McNiel también pidió a Dios que le permita sanar poco a poco el dolor provocado por la pérdida y que la injusticia no la aparte de su fe.

“Señor, recibe a mi hijo en tu gloria y dame la fortaleza para aprender a vivir con su ausencia. En tus manos lo dejo, porque sé que tus brazos son más grandes que mi dolor”, concluyó.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles de las circunstancias del crimen ni quienes serían los responsables del hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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