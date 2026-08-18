“Mi corazón está destrozado”: Claudette McNiel llora el asesinato de su hijo Dereck

Roatán, Honduras.-La abogada hondureña Claudette McNiel expresó el profundo dolor que enfrenta tras el asesinato de su hijo, Dereck McNeil James, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, y recordó al joven como una persona cuya vida permanecerá presente en su memoria. A través de un mensaje cargado de dolor y fe, McNiel aseguró que perder a un hijo de una manera violenta es un sufrimiento que ninguna madre debería experimentar. “Hoy mi corazón está destrozado. Perder a un hijo de una manera tan violenta es un dolor que ninguna madre debería conocer”, manifestó la abogada, quien reconoció que en medio de la tragedia hay momentos en los que no encuentra palabras y solo puede llorar y hacerse preguntas.

Pese al dolor provocado por la muerte de su hijo, McNiel afirmó que mantiene su confianza en Dios y pidió fortaleza para enfrentar la ausencia de Dereck. “No entiendo sus caminos, pero confío en que Él sostiene a mi hijo en sus brazos y que algún día volveremos a encontrarnos”, expresó. En su mensaje, la madre de Dereck también aseguró que su hijo permanecerá vivo en su recuerdo y que su nombre continuará siendo pronunciado con amor. “Mi hijo vivirá para siempre en mi corazón. Su vida no será olvidada, su nombre seguirá siendo pronunciado con amor y su recuerdo será parte de mí hasta el último día”, afirmó.