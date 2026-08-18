Policía investiga posible venganza en asesinato de Dereck McNeil, testigo protegido del caso Angie Peña

La Policía Nacional investiga una posible venganza como una de las principales hipótesis sobre el asesinato de Dereck McNeil, ocurrido ayer en Roatán, Islas de la Bahía.
McNeil, hijo de la abogada Claudeth McNeil, fue atacado a balazos cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela. Según los primeros informes, individuos que se transportaban en una motocicleta interceptaron el vehículo en el que se conducía y le dispararon en repetidas ocasiones.
Edgardo Barahona, vocero de la Policía Nacional, confirmó que los investigadores manejan varias hipótesis sobre el móvil del homicidio y que una de ellas apunta a una posible venganza.
No obstante, Barahona aclaró que ninguna de las líneas investigativas ha sido confirmada y que las autoridades continúan recopilando elementos para establecer qué motivó el ataque.
El homicidio adquirió mayor relevancia luego de que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McNeil formaba parte del programa de testigos protegidos relacionado con la desaparición de Angie Peña.
Peña desapareció el 1 de enero de 2022, mientras realizaba un recorrido en una moto acuática durante sus vacaciones en Roatán.
De acuerdo con información relacionada con el proceso, McNeil habría manifestado que vio a Peña y que tenía conocimiento de aspectos vinculados con su desaparición.
Por esa razón, su condición de testigo protegido también es considerada por las autoridades como una posible línea de investigación. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial de que el asesinato esté relacionado con el caso de Peña.
La investigación deberá determinar si el crimen responde a una posible venganza por asuntos personales o si existe alguna conexión con la información que McNeil habría aportado sobre la desaparición de Peña.
McNeil también se desempeñó como secretario del Juzgado de Paz de Roatán, cargo del que posteriormente fue suspendido. El exfuncionario era investigado por presunta estafa.