Precio del dólar hoy 18 de agosto: lempira se deprecia frente al dólar

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar aumentó este martes 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicó en L26.8305, mientras que la venta alcanzó L26.9647 por dólar. La cotización representa un incremento de L0.0025 en la compra y de L0.0026 en la venta frente al lunes 17 de agosto, cuando las tasas fueron de L26.8280 y L26.9621, respectivamente.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor de referencia utilizado cuando se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta refleja el precio de la divisa cuando esta se vende a quienes la demandan. Por ello, ambas cotizaciones presentan una diferencia de L0.1342 por cada dólar.

La evolución del dólar durante la semana