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Acusado por falsificación de documentos: el pasado de Dereck McNeil, asesinado en Roatán

Tras el crimen de Dereck McNeil, salió a la luz que era testigo protegido en el caso de Angie Peña, pero también que había denuncias y acusaciones en su contra. Estos son los detalles

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 16:46
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Dereck Isaac McNeil James fue asesinado en Roatán de varios impactos de bala. Fue perseguido cuando se conducía a bordo de su camioneta y su cuerpo sin vida quedó tendido sobre el pavimento. ¿Qué se sabe sobre él?

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¿Qué lo vincula al caso de Angie Peña? McNeil, supuestamente, habría visto a Angie Peña, la joven que desapareció el 1 de enero de 2022 mientras realizaba un paseo en una moto acuática en Roatán. Era testigo protegido en su caso.

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Uno de los antecedentes de McNeil es una denuncia presentada por su expareja ante el medio de comunicación RHC de Roatán. Ella aseguró en aquel momento: "Él me agredió físicamente, tanto física, verbalmente, psicológicamente, vulnerando mis derechos".

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En la denuncia realizada a través del medio de comunicación, aseguró que ya había formalizado el caso ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y dijo que contaba con pruebas para respaldar sus acusaciones.

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Además, en 2023, McNeil fue acusado por el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras, dato al que tuvo acceso LA PRENSA.

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Cabe destacar que la víctima fue funcionario público. Fungió como secretario de los Juzgados de Paz de Islas de la Bahía, pero fue suspendido de su cargo.

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McNeil se conducía a bordo de su camioneta Toyota Land Cruiser Prado blanca. Los hombres que lo asesinaron habrían esperado a que dejara a su hijo en la escuela y posteriormente lo interceptaron.

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Las autoridades no han brindado ninguna hipótesis sobre la muerte del joven. Hasta el momento, se desconoce si el crimen está relacionado con el caso de Angie Peña o con algún otro problema.

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Varios proyectiles alcanzaron a McNeil. El hombre se bajó de la camioneta e intentó correr; sin embargo, solo avanzó una corta distancia debido a las heridas de bala que sufrió. Su cuerpo quedó cerca del vehículo.

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En su cuenta de perfil de X el joven se describía como "Defensor de los Derechos de la Mujer".

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