Acusado por falsificación de documentos: el pasado de Dereck McNeil, asesinado en Roatán

Dereck Isaac McNeil James fue asesinado en Roatán de varios impactos de bala. Fue perseguido cuando se conducía a bordo de su camioneta y su cuerpo sin vida quedó tendido sobre el pavimento. ¿Qué se sabe sobre él?
¿Qué lo vincula al caso de Angie Peña? McNeil, supuestamente, habría visto a Angie Peña, la joven que desapareció el 1 de enero de 2022 mientras realizaba un paseo en una moto acuática en Roatán. Era testigo protegido en su caso.
Uno de los antecedentes de McNeil es una denuncia presentada por su expareja ante el medio de comunicación RHC de Roatán. Ella aseguró en aquel momento: "Él me agredió físicamente, tanto física, verbalmente, psicológicamente, vulnerando mis derechos".
En la denuncia realizada a través del medio de comunicación, aseguró que ya había formalizado el caso ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y dijo que contaba con pruebas para respaldar sus acusaciones.
Además, en 2023, McNeil fue acusado por el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras, dato al que tuvo acceso LA PRENSA.
Cabe destacar que la víctima fue funcionario público. Fungió como secretario de los Juzgados de Paz de Islas de la Bahía, pero fue suspendido de su cargo.
McNeil se conducía a bordo de su camioneta Toyota Land Cruiser Prado blanca. Los hombres que lo asesinaron habrían esperado a que dejara a su hijo en la escuela y posteriormente lo interceptaron.
Las autoridades no han brindado ninguna hipótesis sobre la muerte del joven. Hasta el momento, se desconoce si el crimen está relacionado con el caso de Angie Peña o con algún otro problema.
Varios proyectiles alcanzaron a McNeil. El hombre se bajó de la camioneta e intentó correr; sin embargo, solo avanzó una corta distancia debido a las heridas de bala que sufrió. Su cuerpo quedó cerca del vehículo.
En su cuenta de perfil de X el joven se describía como "Defensor de los Derechos de la Mujer".