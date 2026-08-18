Exhortos falsos abrieron la caja del Estado: sacaron L32.5 millones con documentos desconocidos por un juzgado

Tegucigalpa, Honduras.- La caja del Estado fue golpeada con documentos judiciales que, según las propias certificaciones de un juzgado, no tenían autenticidad. Una investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) documentó cómo 13 exhortos atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca fueron utilizados para embargar L32,545,791.88 de fondos públicos, pese a que ese tribunal desconoció su emisión, firmas, sellos y actuaciones. El informe No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, practicado a la Corte Suprema de Justicia, revela una cadena de actuaciones que permitió que supuestas demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca llegaran hasta el Banco Central de Honduras y provocaran el retiro de millones de lempiras de la Cuenta Única del Estado. El TSC concluyó que existen indicios de responsabilidad penal. El mecanismo era directo: se presentaban físicamente exhortos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; estos eran tramitados sin que constara la sentencia firme, el acuerdo conciliatorio o el auto de embargo que supuestamente los originaba; posteriormente se ejecutaban los embargos en el BCH y los fondos eran trasladados a una cuenta judicial para terminar convertidos en cheques de caja. Lea aquí el infrome del TSC completo en PDF

El TSC encontró que seis números de expediente correspondían en realidad a demandas contra empresas privadas, pero en los exhortos fueron modificadas las partes procesales para presentar a la Alcaldía de Choluteca como demandada. En otro caso se utilizó un expediente real contra la municipalidad, pero con cambios en los demandantes, el abogado y la cuantía. Otros seis números de expediente simplemente no existían en los registros del juzgado. La gravedad del hallazgo aumentó cuando el juzgado de Choluteca respondió a las solicitudes del TSC. Su secretaria certificó que 13 de los documentos examinados carecían de autenticidad y veracidad, desconoció las firmas y actuaciones atribuidas a su persona y confirmó que algunos números no correspondían a ninguna demanda laboral registrada. También estableció que el sello utilizado en los exhortos era un sello judicial obsoleto, sustituido desde comienzos de 2025. Uno de los casos evidencia la alteración de un expediente auténtico. El proceso 0601-2025-00012 correspondía realmente a una demanda ejecutiva laboral contra la Municipalidad de Choluteca por L4,321,508.17, respaldada por un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, el exhorto utilizado en Tegucigalpa consignó otros demandantes, otro abogado y una cuantía de L2,823,606, cantidad que finalmente fue embargada en el BCH.En los seis expedientes cuyos números no existían en los registros del tribunal de Choluteca, los embargos alcanzaron L16,713,674.