Banco Central de Honduras proyecta 6.5 meses en reservas netas para el 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Las reservas internacionales netas en poder del Banco Central de Honduras (BCH) están en línea con las proyecciones oficiales. Hasta el pasado 13 de octubre, el saldo ascendió a 11,560.2 millones de dólares. La cobertura de las reservas es equivalente a 6.7 meses de importaciones de bienes y servicios ($1,725 millones mensuales). Cuando se compara con el acumulado de diciembre de 2025, que fue de 10,219.1 millones de dólares, el saldo de las reservas denota un aumento de $1,314.1 millones, según datos del BCH.

Según el Programa Monetario 2026-2027, la meta de cobertura de reservas para este año es igual o mayor a cinco meses de importaciones. Cinco meses de importaciones de bienes y servicios equivale a 8,625 millones de dólares, que es el parámetro del Fondo Monetario Internacional (FMI). Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras, sostiene que “si logramos cerrar con 6.6 meses de importaciones sería un gran logro en medio de tanta incertidumbre, con altos precios del petróleo”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agrega que una meta modesta sería 6.5 meses de importaciones. Ambas metas significan alrededor de 11,500 millones de dólares al cierre de 2026. El aumento interanual respecto a 2025 sería de 1,280 millones de dólares, en promedio, según estimaciones basadas en las cifras de reservas netas del BCH.

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