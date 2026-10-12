Expertos proponen al BCH ajustar al alza meta de inflación de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) está lejos de cumplir con la meta de inflación 2026 de 4% ± 1% (3%-5%), ya que hasta septiembre la tasa acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 6.29% y 6.28% la interanual.

"Ante un entorno internacional influenciado por choques externos, derivado de tensiones y conflictos geopolíticos, se han generado presiones sobre los precios internacionales de los combustibles, elevando los costos a lo largo de la cadena de suministro, particularmente en el transporte y la logística", subraya el BCH.

Agrega que estas presiones son relevantes dada la elevada dependencia del país de los combustibles importados. Además, los efectos adversos asociados al cambio climático han incidido en los precios de productos agropecuarios relevantes para el consumo de los hogares.

"En este contexto, estos factores han contribuido al comportamiento de la inflación interanual, que se situó en 6.28% en septiembre de 2026, superior al 4.55% registrado 12 meses atrás", señala el BCH.

En 2025, la inflación fue de 4.98%. Ante los resultados registrados en el presente año, expertos coinciden que el directorio del Banco Central deberá revisar el Programa Monetario 2026-2027 para que ajuste la meta de inflación.

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Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, la inflación crecerá más de 1% y, por ende, superar el 6% al cierre de este año. “El último trimestre del año es el período de la demanda más elevada por las fiestas navideñas, más el pago del décimo tercer salario -aguinaldo-”, según Dante Mossi, economista y expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Agrega que es prudente que el BCH revise el Programa Monetario para que ajuste la meta de inflación programada para este año y ubicarla en 6% ± 1% (5%-7%). El pronóstico de Mossi es que en 2026 la inflación será de 6.55%. Subraya que no existe una medida que a esta fecha del año pueda causar deflación.

Un informe estadístico del Banco Central de Honduras señala que la inflación más alta en la presente década (2020-2025) corresponde a 2022 con 9.80% y la segunda más elevada en los últimos siete años será la de 2026 al superar el 6%.

En 2020, el IPC fue de 4%, aumentando a 5.3% en 2021, disparándose a 9.80% en 2022, bajando a 3.88% en 2023 y aumentando a 4.98% en 2025. Contener la inflación en los últimos cuatro años significó para el Gobierno la erogación de 45,944 millones de lempiras en subsidios a los combustibles y a la tarifa eléctrica.

Manuel Bautista, expresidente del BCH, considera que la inflación a finales de 2026 rondará en 6%. Explica que el Gobierno puede impulsar una política para aumentar los niveles de oferta por medio de la producción y así contrarrestar la inflación.

Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), considera que el ajuste a la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 5.75% a 6% no es suficiente para contener la inflación, se requieren de otras medidas.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos de agosto 2026, la que elabora el BCH entre un grupo de profesionales calificados sobre sus expectativas de corto y mediano plazo de distintas variables macroeconómicas del país, la inflación sería de 4.98% en 2026.

Fuentes del Banco Central confiaron a EL HERALDO que el directorio puede someter a revisión del Programa Monetario 2026-2027 para ajustar al alza la tasa de inflación.

Señalaron que en julio pasado decidieron mantener la meta de inflación de 4% ± 1%, ya que los precios de los combustibles y de la energía denotaron en junio una desaceleración, situación que cambió en agosto y septiembre al reportar alzas históricas los carburantes.

El directorio del BCH está integrado por Roberto Lagos Mondragón, en su condición de presidente; Saúl Montes Amaya, quien ejerce el cargo de vicepresidente, y las directoras Sonia Carolina Aspra Cruz y Lesly Sarahí Cerna. El Banco Central tiene vacante un cargo de director.