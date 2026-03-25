Control de inflación significó al gobierno L45,944 millones en subsidios 2022-2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los bajos niveles de inflación que Honduras registró en el cuatrienio 2022-2025 representaron una fuerte erogación de recursos para las finanzas públicas. Los fondos fueron destinados para cubrir los subsidios de combustibles y de energía eléctrica. El gobierno adoptó medidas de política monetaria, cambiaria y fiscales para reducir la inflación, según el Banco Central de Honduras (BCH). Eso significó la erogación de 45,944 millones de lempiras en subsidios de los últimos cuatro años. Para Manuel Bautista, expresidente del Banco Central, los subsidios deben ser focalizados a la población más pobre del país y así tener mayor impacto en el costo de vida de esos hogares. Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), sostiene que aunque el gobierno subsidie en 50% las alzas semanales del diésel y de la gasolina regular, los altos precios del petróleo presionan los costos y precios de varios sectores productivos.

Explica que las alzas al diésel, a pesar de contar con subsidio, impacta en los sectores de transporte, agrícola, agroalimentario, industrias, energía eléctrica y comercio.“Los incrementos en la canasta básica afectan, principalmente, a los hogares de menores ingresos, profundizando los niveles de pobreza en el país”, subraya Canales.



Subsidios

En 2022, la Secretaría de Finanzas (Sefin) destinó 8,131.5 millones de lempiras para los programas de subsidios del gobierno. Para energía se erogaron 2,284 millones de lempiras y L5,847.5 millones para combustibles. De acuerdo con el BCH, las medidas contribuyeron a contener la inflación en 2.85 puntos porcentuales y así cerrar en 9.80%, por debajo del 12.65% de no haberse adoptado acciones. En 2023, se destinaron 12,453.3 millones de lempiras, de los que L5,581.3 millones fueron para energía y L6,854 millones para carburantes. “Cabe señalar que el esfuerzo de las medidas de política cambiaria y fiscal que han sido aplicadas por el Gobierno han atenuado en aproximadamente 1.45 puntos la inflación interanual de 5.19% (6.64% sin medidas de política)”, subraya el Banco Central. Para 2024, los subsidios a los combustibles y a la energía se incrementaron a 13,943.1 millones de lempiras. La Sefin erogó 6,521.3 millones de lempiras en energía y L7,421.8 millones para combustibles. “Las medidas de subsidio -a los combustibles y energía eléctrica- aplicadas por el Gobierno han aminorado en aproximadamente 0.53 puntos la inflación interanual hasta 3.88% (4.41% sin subsidios)”, según el BCH.